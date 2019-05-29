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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      "Азов" влучним ударом знищив піхоту бойовиків на Донбасі: ефектне відео

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      Бійці "Азова" розгромили позицію бойовиків на Донбасі
      Бійці "Азова" розгромили позицію бойовиків на Донбасі / Скрін з відео

      Військові окремого загону спецпризначення Нацгвардії "Азов" вдарили по позиціях ворога на окупованому Донбасі. Під час спецоперації бійці успішно знищили укріплену вогневу точку бойовиків.

      Під потужний удар захисників України потрапила піхота проросійських бойовиків в районі Світлодарської дуги на Донеччині.

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      На відео знятому безпілотником видно, як українські воїни "ганяють" бойовиків по їх позиції і наносять по них точні удари.

      "Війна на Донбасі триває. Полк "Азов" продовжує завдавати нищівних ударів по окупантах і знищує піхоту терористів. Керовані ракети летять безпосередньо в ДЗВТ (довгострокова замаскована вогнева точка) окупантів", – йдеться в описі до запису.

      "Азов" завдав потужного удару по позиціях окупантів: відео

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Збройні сили України "Азов"
      Джерело: 24 канал
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