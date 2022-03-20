Азовцы в Мариуполе уничтожили 4 танка, БТРы и много ордынской пехоты

Калина, заместитель командира полка "АЗОВ" рассказал о ситуации в блокадном Мариуполе. Он сообщил, что бойцы "АЗОВа" продолжают борьбу и уничтожают российскую технику.

По словам Калины, 20 марта азовцы уже уничтожили 4 танка, БТР и много личного состава оккупанта.

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Обращение заместителя командира полка "АЗОВ" Калины: смотрите видео

Плевать они хотели на своих пленных. Плевать они хотели на своих убитых. Плевать они хотели на гражданское население Украины. Они – варвары 21-го века! Без совести и чести! Мы верим в победу Украины! Верим, что небо в Мариуполе будет закрыто. Азовское море снова будет наше!

– сказал Калина.

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