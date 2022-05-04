Об успешно выполненной операции воинами полка Сил специальных операций ВСУ "Азов" Киев отчитался командир второго батальона Дмитрий Кухарчук. Он отметил, что боевики обстреливали гражданские дома.

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Обстреливали гражданские дома

"Сегодня (3 мая – 24 канал) взяли в плен 2 танкистов из подбитого нами танка. Мерзость обстреливала жилые дома, а в бою оказалась обычным мясом", – заявил Кухарчук.

По его словам, командир этого экипажа сгорел. Кроме того, один из пленных танкистов имеет награды за штурм Марьинки, а другой является механиком-водителем.



У одного из пленных были награды за штурм Марьинки / Фото с телеграмму "Той же Кухарчук"



Российский пленный механик-водитель / Фото с телеграмму "Той же Кухарчук"

Оккупанты боятся воевать

Кухарчук отметил, что армия оккупантов боится воевать. Именно поэтому впереди себя посылает на "мясо" так называемых "денеров".

Как пояснил командир батальона, перед "денерами" руководство поставило задачу уничтожить населенные пункты. Только после этого начинает наступать войско страны-агрессора.

Что с ними будет

Кухарчук также добавил, что этих пленных танкистов планируют обменять на пленных украинцев. В то же время, захваченным оккупантам оказали необходимую помощь и провели профилактическую беседу.

"Пленники пойдут в обменный фонд, а Москва будет гореть, как и весь "русский мир", который не принес нам ничего, кроме изнасилованных женщин, изуродованных детей и убитых воинов", – заявил командир батальона.

Кухарчук провел с оккупантами профилактическую беседу: смотрите видео с телеграммы "Тероборона АЗОВ"

Российские пленные: последнее

На Запорожье азовцы отбили атаку оккупантов и взяли в плен нескольких россиян. Пленные захватчики сразу же сдали все данные о расположении их войск и техники.

Вооруженные Силы Украины в Харьковской области во время ожесточенных боев взяли в плен 5 российских оккупантов. Они жаловались на большие потери и безразличное отношение руководства.

Один из российских захватчиков, попавший в украинский плен, во время телефонного разговора с матерью жаловался на свое командование. По его словам, оккупанта буквально бросили свои на поле боя вместе с раненым.

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