В частности, этих оккупантов беспокоило большое количество потерь с их стороны. Об этом сообщил 27 апреля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Жаловались, что их жизни не ценят

Задержанные захватчики были очень дезориентированы и проявили свою деморализацию. Конечно же, они сейчас говорят, что ни в чем не виноваты. Однако уже дают свидетельствования о преступлениях своего командования.

Оккупанты жалуются на истощение из-за больших потерь, длительного участия в боевых действиях, плохого обеспечения и безразличного отношения командиров к их жизни,

– написал Синегубов.

Он добавил, что каждый захватчик в Украине имеет небольшой выбор. Якобы они могут сдаться в плен или выехать "200 маршрутом".

Кого брали в плен в последнее время

26 апреля бойцы полка "Азов" отбили вражескую атаку в Запорожской области. Но убивали не всех врагов, потому что несколько удалось взять в плен. Там оккупанты тоже были демотивированы и сразу сдали всю возможную информацию: от расположения своих войск до перечня техники на позициях.

Наши защитники из 35-й отдельной бригады морской пехоты сломали планы врага на Николаевщине. Там задержали группу диверсантов. Однако они не все хотели сдаваться в плен, поэтому наши морские пехотинцы часть из них убили.

Не обходится война без креативных врагов. Так один из российских солдат попал в больницу Кривого Рога с ранением. Он настолько хотел избежать плена, что делал вид, что у него амнезия. Однако криворожцы идентифицировали личность и узнали в нем российского оккупанта.

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