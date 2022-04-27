Зокрема, цих окупантів турбувала велика кількість втрат із їхньої сторони. Про це повідомив 27 квітня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Скаржилися, що їхні життя не цінують

Затримані загарбники були дуже дезорієнтовані та проявили свою деморалізацію. Звичайно ж, вони зараз кажуть, що ні в чому не винні. Проте вже дають свідчення про злочини свого командування.

Окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя,

– написав Синєгубов.

Він додав, що в кожного загарбника в Україні є невеликий вибір. Мовляв, вони можуть здатися в полон або ж виїхати "200-тим маршрутом".

Кого брали в полон останнім часом

26 квітня бійці полку "Азов" відбили ворожу атаку на Запоріжжі. Та вбивали не всіх ворогів, бо кількох вдалося взяти в полон. Там окупанти теж були демотивовані й одразу здали всю можливу інформацію: від розташування своїх військ до переліку техніки на позиціях.

Наші захисники з 35 окремої бригади морської піхоти зламали плани ворога на Миколаївщині. Там затримали групу диверсантів. Проте вони не всі хотіли здаватися в полон, тому наші морські піхотинці частину вбили.

Не обходиться ця війна без креативних ворогів. Так один із російських солдатів потрапив до лікарні Кривого Рогу з пораненням. Він настільки хотів уникнути полону, що вдавав амнезію. Проте криворіжці ідентифікували особу та впізнали в ньому російського окупанта.

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