Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська у ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що розконсервовувати недіючі колонії поки не будуть.

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Міністр юстиції каже, що згідно з вимогами Женевської конвенції, ми зобов'язані забезпечувати полонених базовими речима.

Ми зараз активно ведемо перемовини з донорами та Червоним Хрестом щодо фінансування, адже не дуже хочеться витрачати кошти держави на таку історію,

– стверджує Малюська.

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Щодо використання полонених задля післявоєнної відбудови, то це дійсно можливо. Проте, ми завжди могли використовувати й кримінальних злочинців для таких опцій, це не заборонено. Але такі дії є не дуже популярними в країні, бо це не кваліфікована робоча сила і за ними потрібен постійний контроль,

– переконаний міністр юстиції України.

На одного полоненого – три охоронці, тому не дуже нам вигідно, зазначив Денис Малюська.

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