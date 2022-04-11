Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, у скільки коштів Україні обходиться утримання одного російського полоненого. Україна надає їм їжу, сигарети та гарантужє гуманне ставлення відповідно до усіх міжнародних норм.

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Бюджет на одного полоненого

Як зазначила Денісова, усе залежить від місця утримання полонених росіян. Хоча суми здебільшого однакові.

Загалом 50 – 100 гривень, як і на наших звичайних затриманих. Небагато. Справа не в коштах. А в тому, щоб полонені у нас були,

– сказала вона.

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