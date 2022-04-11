Розвідники опублікували імена російських загарбників з 234 десантно-штурмового полку з міста Псков.

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Це військовослужбовці 1 десантно-штурмового взводу, 5 десантно-штурмової роти 2 батальйонної тактичної групи. Там імена 20 солдатів, а також їх домашні адреси.

Саме вони можуть бути причетні до воєнних злочинів у місті Бородянка Київської області.

"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує", – попередили розвідники.

Варто додати, що до цього десантники з цього полку неодноразово були зафіксовані під час окупації Криму та війни на Донбасі.

Воєнні злочини в Бородянці

За даними генпрокурорки Ірини Венедіктової, саме Бородянка є найбільш зруйнованим містом на Київщині – по ній гатили некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, "Ураганами" та "Смерчами". Авіаудари по житловій інфраструктурі ворог підступно наносив ввечері, коли вдома було максимум людей. Ціллю було виключно цивільне населення – тут немає жодного військового об‘єкту.

Скільки тут буде жертв наразі важко передбачити. Тільки з-під завалів двох розбомблених багатоквартирних будинків дістали 26 тіл в перший день робіт.

У Бородянці вже підтверджений факт сексуального насилля зі сторони окупантів.

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