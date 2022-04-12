Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в эфире 24 канала. Он также отметил, что расконсервировать недействующие колонии пока не будут.
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Министр юстиции говорит, что согласно требованиям Женевской конвенции, мы обязаны обеспечивать пленных базовыми вещами.
Мы сейчас активно ведем переговоры с донорами и Красным Крестом по финансированию, ведь не очень хочется тратить средства государства на такую историю,
– утверждает Малюська.
Будут ли пленные россияне восстанавливать Украину
Что касается использования пленных для послевоенного восстановления, то это действительно возможно. Однако, мы всегда могли использовать и уголовных преступников для таких опций, это не запрещено. Но такие действия являются не очень популярными в стране, потому что это не квалифицированная рабочая сила и за ними нужен постоянный контроль,
– убежден министр юстиции Украины.
На одного пленного – три охранника, поэтому не очень нам выгодно, отметил Денис Малюська.
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