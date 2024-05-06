Об этом 24 Каналу рассказал боец "Азова" Андрей "Спайдер" Игнатюк, заметив, что кто-то действительно может простить россиянам. Но насколько это целесообразно делать – есть большой вопрос.

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Такое прощать нельзя

Как отметил военный, к примеру, евреи в свое время не простили Германии преступления против себя. И много лет нуждались в репарациях.

Не нужно быть слишком сочувственным. Россия "наплевала" на миллионы украинцев и разрушила им жизнь. Прощать такие вещи нельзя. Они буквально уничтожили десятки тысяч или даже сотни гражданского населения. Просто из-за своих сумасшедших намерений.

Не надо быть слишком милосердными. Они уничтожили сотни тысяч гражданского населения просто так. Забрали у людей дома. За что? Они защищают свою страну? Такое простить нельзя. Если твой сосед убьет твою жену? Ты будешь это прощать? Думаю, что нет,

– сказал Игнатюк.

Ситуация в России: кратко