Об этом 24 Каналу рассказал боец "Азова" Андрей "Спайдер" Игнатюк, заметив, что кто-то действительно может простить россиянам. Но насколько это целесообразно делать – есть большой вопрос.
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Такое прощать нельзя
Как отметил военный, к примеру, евреи в свое время не простили Германии преступления против себя. И много лет нуждались в репарациях.
Не нужно быть слишком сочувственным. Россия "наплевала" на миллионы украинцев и разрушила им жизнь. Прощать такие вещи нельзя. Они буквально уничтожили десятки тысяч или даже сотни гражданского населения. Просто из-за своих сумасшедших намерений.
Не надо быть слишком милосердными. Они уничтожили сотни тысяч гражданского населения просто так. Забрали у людей дома. За что? Они защищают свою страну? Такое простить нельзя. Если твой сосед убьет твою жену? Ты будешь это прощать? Думаю, что нет,
– сказал Игнатюк.
Ситуация в России: кратко
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 474 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 7375 вражеских танков, 14179 боевых бронированных машин, 12212 артиллерийских систем, 1057 РСЗО, 790 средств ПВО, 325 вертолетов, 249 самолетов и т.п.
- В ночь на 2 мая россияне жаловались на атаки дронами. Была информация о налете на Афипский НПЗ, который расположен в Краснодарском крае. Местные сообщали, что был слышен звук моторов, а потом увидели яркие вспышки и столб дыма.
- В ночь на 1 мая в Рязанской области произошла атака на местный нефтеперерабатывающий завод. В издании Defence Express рассказали, почему этот завод является чрезвычайно важным для страны-агрессора.