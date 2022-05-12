Соответствующее видео обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Захватчики агрессивно бомбят территорию завода.

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Бомба за бомбой

На "Азовстали" последние недели продолжается настоящий ад. Российские оккупанты цинично обстреливают завод с авиации, артиллерии, танков и других видов вооружений. Украинские защитники, несмотря на сложные условия, обороняются.

Мариуполь. Азовсталь. Так звучит ад. Так выглядит Несокрушимость. Бомба за бомбой. Снаряды за снарядом. Мы все в безвозмездном долге перед защитниками Мариуполя, – написал Петр Андрющенко.

Как российские оккупанты бомбят территорию "Азовстали": смотрите видео

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Сейчас украинские защитники находятся на "Азовстали". Российские оккупанты пытаются штурмовать территорию завода, но гарнизон Мариуполя держится. Ситуация очень сложная: только за 10 мая оккупанты совершили 20 воздушных атак на "Азовсталь".

на "Азовсталь". Украина договаривается об эвакуации 38 раненых бойцов из "Азовстали". Власти просят политиков, журналистов и общественных деятелей не комментировать ситуацию, ведь это может помешать переговорному процессу. Пока нет никаких переговоров о 500 – 600 людях, как об этом сообщали некоторые СМИ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган предлагал Путину эвакуировать защитников Мариуполя . Предложение было таким: турецкий корабль приплывает в порт Бердянска, гарнизон эвакуируют, и все бойцы остаются в Турции до конца войны. Путин отказал. Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

. Предложение было таким: турецкий корабль приплывает в порт Бердянска, гарнизон эвакуируют, и все бойцы остаются в Турции до конца войны. Путин отказал. Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. 6 мая украинские активисты создали петицию в ООН по эвакуации военных и гражданских из "Азовстали". По состоянию на 12 мая она набрала более 1,3 миллиона подписей. Кроме того, все гражданские из "Азовстали" уже эвакуированы.

Украина рассматривает вариант деблокады Мариуполя военным путём. Однако пока эту идею реализовать невозможно. Нужно собрать достаточное количество оружия, поставляемого западными партнерами. Только так можно будет совершить наступление и освободить временно оккупированные территории.

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