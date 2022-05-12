Соответствующее видео обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Захватчики агрессивно бомбят территорию завода.
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Бомба за бомбой
На "Азовстали" последние недели продолжается настоящий ад. Российские оккупанты цинично обстреливают завод с авиации, артиллерии, танков и других видов вооружений. Украинские защитники, несмотря на сложные условия, обороняются.
Мариуполь. Азовсталь. Так звучит ад. Так выглядит Несокрушимость. Бомба за бомбой. Снаряды за снарядом. Мы все в безвозмездном долге перед защитниками Мариуполя, – написал Петр Андрющенко.
Как российские оккупанты бомбят территорию "Азовстали": смотрите видео
Последняя информация из "Азовстали": важные новости
- Сейчас украинские защитники находятся на "Азовстали". Российские оккупанты пытаются штурмовать территорию завода, но гарнизон Мариуполя держится. Ситуация очень сложная: только за 10 мая оккупанты совершили 20 воздушных атак на "Азовсталь".
- Украина договаривается об эвакуации 38 раненых бойцов из "Азовстали". Власти просят политиков, журналистов и общественных деятелей не комментировать ситуацию, ведь это может помешать переговорному процессу. Пока нет никаких переговоров о 500 – 600 людях, как об этом сообщали некоторые СМИ.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган предлагал Путину эвакуировать защитников Мариуполя. Предложение было таким: турецкий корабль приплывает в порт Бердянска, гарнизон эвакуируют, и все бойцы остаются в Турции до конца войны. Путин отказал. Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
- 6 мая украинские активисты создали петицию в ООН по эвакуации военных и гражданских из "Азовстали". По состоянию на 12 мая она набрала более 1,3 миллиона подписей. Кроме того, все гражданские из "Азовстали" уже эвакуированы.
- Украина рассматривает вариант деблокады Мариуполя военным путём. Однако пока эту идею реализовать невозможно. Нужно собрать достаточное количество оружия, поставляемого западными партнерами. Только так можно будет совершить наступление и освободить временно оккупированные территории.
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