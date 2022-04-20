Об этом в эфире 24 канала сообщил сокомандырь полка ССО "Азов Киев" Максим Жорин. Он отметил, что там мариупольцы ищут убежища, чтобы хоть как-то уберечься от вражеских обстрелов.

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В городе не осталось укрытий

"На "Азовстале" гораздо больше, чем тысяча человек. Дело в том, что в городе в принципе не осталось укрытий, где можно спрятаться от обстрелов", – заявил Жорин.

Кроме того, он отметил, что в Мариуполе сейчас находятся около 100 тысяч гражданских лиц. По его словам, они скрываются в разных убежищах.

Зеленого коридора недостаточно

Как отметил Жорин, чтобы эвакуировать всех мариупольцев – недостаточно просто договориться с Россией об очередном зеленом коридоре, который, скорее всего, обстреляют оккупанты. Необходимо полное прекращение огня и контроль неба, чтобы найти всех людей, достать их из-под завалов и вывезти.

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