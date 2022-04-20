Про це в ефірі 24 каналу повідомив співкомандир полку ССО "Азов Київ" Максим Жорін. Він зазначив, що там маріупольці шукають притулку, аби хоч якось убезпечитись від ворожих обстрілів.

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У місті не залишилось укриттів

"На "Азовсталі" набагато більше, ніж тисяча людей. Річ у тім, що в місті в принципі не залишилося укриттів, де можна сховатися від обстрілів", – заявив Жорін.

Крім того, він зазначив, що в Маріуполі зараз перебуває близько 100 тисяч цивільних осіб. За його словами, вони переховуються в різних сховищах.

Зеленого коридору недостатньо

Як наголосив Жорін, аби евакуювати всіх маріупольців – недостатньо просто домовитись з Росією про черговий зелений коридор, який найімовірніше обстріляють окупанти. Необхідне повне припинення вогню та контроль неба, аби знайти всіх людей, дістати їх з-під завалів та безпечно вивезти.

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