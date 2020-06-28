Заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что нардепы-"слуги" Александр Корниенко и Давид Арахамия сделают выводы из своей "ошибки". Речь идет о скандале, который произошел с парламентариями в Николаеве, когда они публично обсуждали своих коллег-женщин и их внешность.

Стефанчук не одобряет эту ситуацию, по его мнению, такие беседы Корниенко и Арахамия должны были вести "где-то в бане". Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Я не одобряю этого. Я об этом говорил и Александру (Корниенко – 24 канал). Просто случилось так, что приобрело огласку, скажем так, общение между парнями, которое не допустимо или допустимо где-то в бане, где можно переговорить, пообщаться обо всем. Ну, так случилось. Но для меня важно, что Александр сразу нашел в себе мужество выйти и сразу извиниться,

– сказал вице-спикер.

Он отметил, что сейчас детально не отслеживает ситуацию со скандалом, однако вступился за Корниенко. По словам Стефанчука, он является "очень порядочным человеком".

"И, знаете, кто не без греха – пусть бросит камень. Но важно не то, что ты не должен делать ошибок, ты должен делать выводы из своих ошибок. Я очень глубоко убежден, что и Давид, и Александр сделают выводы из своих ошибок", – подытожил заместитель главы парламента.

Что известно о скандале со "слугами народа" в Николаеве:

Во время своего визита в Николаев Александр Корниенко и Давид Арахамия должны были презентовать офис "Слуги народа" в городе, но вляпались в скандал.

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