Стефанчук про скандал з Корнієнком і "корабельною сосною": Хто не без гріха – хай кине камінь
Заступник глави Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що нардепи-"слуги" Олександр Корнієнко і Давид Арахамія зроблять висновки зі своєї "помилки". Йдеться про скандал, який стався з парламентарями в Миколаєві, коли вони публічно обговорювали своїх колег-жінок та їх зовнішність.
Стефанчук не схвалює цієї ситуації, на його думку, такі бесіди Корнієнко й Арахамія мали вести "десь у бані". Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".
Спершу "Баба робоча, як корабельна сосна": Арахамія і Корнієнко вляпалися у скандал в Миколаєві
Я не схвалюю цього. Я про це говорив і Олександру (Корнієнку – 24 канал). Просто сталося так, що набуло оголосу, скажемо так, спілкування між хлопцями, яке не допустиме або допустиме десь у бані, де можна переговорити, поспілкуватися про все. Ну, так сталося. Але для мене важливо, що Олександр відразу знайшов у собі мужність вийти і відразу вибачитися,
– сказав віцеспікер.
Він зауважив, що зараз детально не відслідковує ситуацію зі скандалом, однак заступився за Корнієнка. За словами Стефанчука, він є "дуже порядною людиною".
"І, знаєте, хто не без гріха – хай кине камінь. Але важливо не в тому, що ти не повинен робити помилок, ти повинен робити висновки зі своїх помилок. Я дуже глибоко переконаний, що і Давид, і Олександр зроблять висновки зі своїх помилок", – підсумував заступник глави парламенту.
Що відомо про скандал зі "слугами народу" у Миколаєві:
- Під час свого візиту до Миколаєва Олександр Корнієнко й Давид Арахамія мали презентувати офіс "Слуги народу" в місті, але вляпались в скандал.
Згодом Корнієнко зізнався, хто ж насправді був "робочою бабою": відео
- У приватній розмові вони обговорили жінку, назвавши її "робочою бабою, як корабельна сосна".
- Голова партії "Слуга народу" визнав, що така розмова була.
- За його словами, була в розмові згадка про народну депутатку Ірину Аллахвердієву, але виключно як про красуню. Все решта говорили про іншу людину, а саме про миколаївську активістку Тетяну Домбровську.
- Водночас, Олександр Корнієнко звинуватив журналістів у монтажі.
- Згодом Корнієнко записав відео, де вибачився за інцидент. Мовляв, Тетяна Домбровська вразила його своєю енергією і запалом до праці, але слова він підібрав образливі.