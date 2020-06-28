Заступник глави Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що нардепи-"слуги" Олександр Корнієнко і Давид Арахамія зроблять висновки зі своєї "помилки". Йдеться про скандал, який стався з парламентарями в Миколаєві, коли вони публічно обговорювали своїх колег-жінок та їх зовнішність.

Стефанчук не схвалює цієї ситуації, на його думку, такі бесіди Корнієнко й Арахамія мали вести "десь у бані". Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Спершу "Баба робоча, як корабельна сосна": Арахамія і Корнієнко вляпалися у скандал в Миколаєві

Я не схвалюю цього. Я про це говорив і Олександру (Корнієнку – 24 канал). Просто сталося так, що набуло оголосу, скажемо так, спілкування між хлопцями, яке не допустиме або допустиме десь у бані, де можна переговорити, поспілкуватися про все. Ну, так сталося. Але для мене важливо, що Олександр відразу знайшов у собі мужність вийти і відразу вибачитися,

– сказав віцеспікер.

Він зауважив, що зараз детально не відслідковує ситуацію зі скандалом, однак заступився за Корнієнка. За словами Стефанчука, він є "дуже порядною людиною".

"І, знаєте, хто не без гріха – хай кине камінь. Але важливо не в тому, що ти не повинен робити помилок, ти повинен робити висновки зі своїх помилок. Я дуже глибоко переконаний, що і Давид, і Олександр зроблять висновки зі своїх помилок", – підсумував заступник глави парламенту.

Що відомо про скандал зі "слугами народу" у Миколаєві:

Під час свого візиту до Миколаєва Олександр Корнієнко й Давид Арахамія мали презентувати офіс "Слуги народу" в місті, але вляпались в скандал.

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