Бабак рассказала, как можно решить проблему с водой на Донбассе

Украина обладает технологиями, которые способные решить проблему водоснабжения в проблемных регионах – в частности, на Донбассе. В некоторых областях проблема не только с отсутствием воды, но и с качеством.

В Украине есть технологии по очистки шахтных вод — и они уже отработаны на Алчевске. Об этом рассказала министр развития общин и территорий Алена Бабак, сообщает "Радио Свобода".

Смотрите также: Как возрождается Торецк: в освобожденном от боевиков городе создали большой мурал — фото

В то же время Бабак отметила, что это единственная возможная технология.

Сегодня представители университета имени Сикорского вместе с представителями бизнеса готовят это предложение по использованию технологии очистки шахтных вод, в частности, для Торецка,

— добавила она.

Министр отметила, что "на самом деле в Донецкой, Луганской, Херсонской областях существует проблема не только с отсутствием воды". По ее словам, вода в целом имеет очень высокое содержание соли.

"Поэтому необходимо использовать методики опреснения и методики очистки воды ... Эти проекты не очень дорогие. Я видела, что около 300 тысяч гривен, то есть это не "большие" проекты", — объяснила Бабак.

Почему в Торецке проблемы с водой?

Подконтрольный правительству Украины город Торецк получает питьевую воду из Горловки, контролируемой российскими гибридными силами. Перебои с водоснабжением для Торецка являются большой проблемой, однако актуальна она и для многих других городах Донбасса.