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      Бабак рассказала, как можно решить проблему с водой на Донбассе

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      Украина способна решить проблему водоснабжения на Донбассе, – Бабак / File.liga.net

      Украина обладает технологиями, которые способные решить проблему водоснабжения в проблемных регионах – в частности, на Донбассе. В некоторых областях проблема не только с отсутствием воды, но и с качеством.

      В Украине есть технологии по очистки шахтных вод — и они уже отработаны на Алчевске. Об этом рассказала министр развития общин и территорий Алена Бабак, сообщает "Радио Свобода".

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      В то же время Бабак отметила, что это единственная возможная технология.

      Сегодня представители университета имени Сикорского вместе с представителями бизнеса готовят это предложение по использованию технологии очистки шахтных вод, в частности, для Торецка,
      — добавила она.

      Министр отметила, что "на самом деле в Донецкой, Луганской, Херсонской областях существует проблема не только с отсутствием воды". По ее словам, вода в целом имеет очень высокое содержание соли.

      "Поэтому необходимо использовать методики опреснения и методики очистки воды ... Эти проекты не очень дорогие. Я видела, что около 300 тысяч гривен, то есть это не "большие" проекты", — объяснила Бабак.

      Почему в Торецке проблемы с водой?

      Подконтрольный правительству Украины город Торецк получает питьевую воду из Горловки, контролируемой российскими гибридными силами. Перебои с водоснабжением для Торецка являются большой проблемой, однако актуальна она и для многих других городах Донбасса.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Водоснабжение Алена Бабак Операция Объединенных сил
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