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      Бабак розповіла, як можна вирішити проблему із водою на Донбасі

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      Україна здатна вирішити проблему водопостачання на Донбасі, – Бабак / File.liga.net

      Україна має технології, здатні вирішити проблему водопостачання в проблемних регіонах – зокрема, на Донбасі. В деяких областей проблема не лише із відсутністю води, але й з якістю.

      В Україні є технології із очистки шахтних вод – і вони вже відпрацьовані на Алчевську. Про це розповіла міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак, повідомляє "Радіо Свобода".

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      Водночас Бабак зазначила, що це єдина технологія, яка можлива.

      Сьогодні представники університету імені Сікорського разом з представниками бізнесу готують цю пропозицію щодо використання технології очистки шахтних вод, зокрема, для Торецька,
      – додала вона.

      Міністерка зазначила, що "насправді Донецька, Луганська, Херсонська області мають проблему не лише з відсутністю води". За її словами, вода загалом має дуже високий вміст солі.

      "Тому необхідно використовувати методики опріснення та методики очищення води… Ці проєкти не дуже дорогі. Я бачила, що близько 300 тисяч гривень, тобто це не "великі" проєкти", — пояснила Бабак.

      Чому у Торецьку проблеми з водою?

      Підконтрольне уряду України місто Торецьк отримує питну воду з Горлівки, контрольованої російськими гібридними силами. Перебої з водопостачанням для Торецька є великою проблемою, однак актуальна вона і для багатьох інших містах Донбасу.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Альона Бабак Водопостачання
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