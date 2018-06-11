Бабченко объяснил, почему его повезли в морг

Журналист Аркадий Бабченко утверждает, что после инсценировки убийства, его стоило отправить в морг, чтобы не было утечки информации, поскольку за всем пристально следили журналисты.

Об этом он заявил в эфире телеканала ATR.

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"Смотрите, ко мне пришли люди и сказали, что нужно провести спецоперацию. Я согласился: "Вы – СБУшники, вы занимайтесь контртероризмом, наверное Вам лучше все знать, и поэтому я не ставлю никаких вопросов". Меня СБУ не учит, как писать тексты – я СБУ не учу, как проводить спецоперацию. Инсценировка была полной от самого начала и до самого конца. Было проведено гигантскую работу", – подчеркивает журналист.

По его словам, в морг надо было ехать, потому что даже в морге были журналисты и съемочные группы.

"Меня повезли в морг, чтобы не было утечки информации. Я не знаю, стоило это делать или не стоило. Знаю только, что был сделан большой объем работы, и утечки информации не было", – констатировал Бабченко.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.