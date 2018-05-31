Бабченко рассказал, благодаря чему ему удалось стать "мертвым"

Аркадий Бабченко утверждает, что для инсценировки его смерти Служба Украины использовала свиную кровь и соответствующий грим.

Об этом журналист рассказал в комментарии Reuters.

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"Давайте предположим, что в воюющей стране оперативники, руководитель службы безопасности воюющей страны, президент страны... Вот они все такие сидят и говорят: "Вот нам ничего делать, а давайте Бабченко свинной крови в нос зальем и завезем в морг", – заметил он уже во время брифинга.

Кроме того, журналист заявил, что был готов прострелить себе бедро, если бы это было бы нужно для успеха спецоперации.

"Нужно так – значит, нужно, нужна кровь – значит, да. Я уже, когда спросил, что ребята мы же не будем для достоверности мне бедро простреливать, они на меня посмотрели как на идиота. Хотя, я был готов уже и на это, чтобы все это дело закончить", – констатировал Бабченко.

По словам журналиста, уже после инсценировки убийства его на машине "скорой помощи" увезли в морг, где он переоделся и начал смотреть новости.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.



30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.



Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения, которым оказался волонтер Борис Герман. Кроме того, стало известно имя возможного "киллера", который, по словам генпрокурора Юрия Луценко будет проходить по этому делу как свидетель.