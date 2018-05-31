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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Бабченко рассказал, благодаря чему ему удалось стать "мертвым"

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В течение суток весь мир думал, что Аркадия Бабченко убили
В течение суток весь мир думал, что Аркадия Бабченко убили / "МБХ Медиа"

Аркадий Бабченко утверждает, что для инсценировки его смерти Служба Украины использовала свиную кровь и соответствующий грим.

Об этом журналист рассказал в комментарии Reuters.

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"Давайте предположим, что в воюющей стране оперативники, руководитель службы безопасности воюющей страны, президент страны... Вот они все такие сидят и говорят: "Вот нам ничего делать, а давайте Бабченко свинной крови в нос зальем и завезем в морг", – заметил он уже во время брифинга.

Кроме того, журналист заявил, что был готов прострелить себе бедро, если бы это было бы нужно для успеха спецоперации.

"Нужно так – значит, нужно, нужна кровь – значит, да. Я уже, когда спросил, что ребята мы же не будем для достоверности мне бедро простреливать, они на меня посмотрели как на идиота. Хотя, я был готов уже и на это, чтобы все это дело закончить", – констатировал Бабченко.

По словам журналиста, уже после инсценировки убийства его на машине "скорой помощи" увезли в морг, где он переоделся и начал смотреть новости.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения, которым оказался волонтер Борис Герман. Кроме того, стало известно имя возможного "киллера", который, по словам генпрокурора Юрия Луценко будет проходить по этому делу как свидетель.

 

Теги: Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко СБУ
Источник: 24 Канал
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