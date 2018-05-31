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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Бабченко розповів, завдяки чому йому вдалося стати "мертвим"

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Упродовж доби увесь світ думав, що Аркадія Бабченка вбили
Упродовж доби увесь світ думав, що Аркадія Бабченка вбили / "МБХ Медиа"

Аркадій Бабченко переконує, що для інсценування його смерті Служба України використала свинячу кров та відповідний грим.

Про це журналіст розповів у коментарі Reuters.

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"Давайте припустимо, що у воюючій країні оперативники, керівник служби безпеки країни воюючої, президент країни...От вони всі такі сидять і кажуть: "От нам нічого робити, а давайте Бабченку свинячої крові в ніс заллємо та завеземо в морг", – зауважив він уже під час брифінгу.

Крім того, журналіст заявив, що був готовим прострелити собі стегно, якщо це було б потрібно для успіху спецоперації.

"Потрібно так – отже, потрібно, потрібно кров – отже, так. Я вже, коли їх запитав, що хлопці ми ж не будемо для достовірності мені стегно прострілювати, вони на мене подивилися як на ідіота. Хоча, я був готовим уже і на це, аби всю цю справу закінчити", – констатував Бабченко.

За словами журналіста, вже після інсценування вбивства його на машині "швидкої допомоги" відвезли до моргу, де він переодягнувся та почав дивитися новини.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху, яким виявився волонтер Борис Герман.  Крім того, стало відомо ім'я імовірного "кілера", який, за словами генпрокурора Юрія Луценка проходитиме у цій справі як свідок. 

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка СБУ
Джерело: 24 Канал
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