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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Бабченко пояснив, чому його повезли до моргу

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Аркадій Бабченко розкрив деякі деталі спецоперації СБУ
Аркадій Бабченко розкрив деякі деталі спецоперації СБУ / Соцмережі

Журналіст Аркадій Бабченко переконує, що після інсценування вбивства, його варто було відправити до моргу, щоб не було витоку інформації, оскільки за всім прискіпливо стежили журналісти.

Про це він заявив у ефірі телеканалу ATR.

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"Дивіться, до мене прийшли люди та сказали, що потрібно провести спецоперацію. Я погодився: "Ви – СБУшники, ви займайтеся контртероризмом, напевно Вам краще все знати, і тому я не ставлю жодних питань". Мене СБУ не вчить, як писати тексти – я СБУ не вчу, як проводити спецоперацію. Інсценування було повним від самого початку та до самого кінця. Було проведено гігантську роботу", – підкреслює журналіст. 

За його словами, до моргу треба було їхати, тому що навіть у морзі були журналісти та знімальні групи.

"Мене повезли до моргу, щоб не було витоку інформації. Я не знаю, варто це було робити, чи не варто. Знаю лише, що було зроблено великий обсяг роботи, і витоку інформації не було", – констатував Бабченко. 

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.

30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Теги: Новини України СБУ "Вбивство" Аркадія Бабченка
Джерело: 24 Канал
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