Бабченко пояснив, чому його повезли до моргу

Журналіст Аркадій Бабченко переконує, що після інсценування вбивства, його варто було відправити до моргу, щоб не було витоку інформації, оскільки за всім прискіпливо стежили журналісти.

Про це він заявив у ефірі телеканалу ATR.

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"Дивіться, до мене прийшли люди та сказали, що потрібно провести спецоперацію. Я погодився: "Ви – СБУшники, ви займайтеся контртероризмом, напевно Вам краще все знати, і тому я не ставлю жодних питань". Мене СБУ не вчить, як писати тексти – я СБУ не вчу, як проводити спецоперацію. Інсценування було повним від самого початку та до самого кінця. Було проведено гігантську роботу", – підкреслює журналіст.

За його словами, до моргу треба було їхати, тому що навіть у морзі були журналісти та знімальні групи.

"Мене повезли до моргу, щоб не було витоку інформації. Я не знаю, варто це було робити, чи не варто. Знаю лише, що було зроблено великий обсяг роботи, і витоку інформації не було", – констатував Бабченко.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.