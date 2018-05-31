20:07
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
30°C 16°C
  • пятница
    22°C 12°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Бабченко прокомментировал свои планах относительно гражданства Украины

136 Читати новину українською
Бабченко прокомментировал свои планах относительно гражданства Украины
Бабченко прокомментировал свои планах относительно гражданства Украины / Vesti.ru

Российский журналист Аркадий Бабченко, на которого готовилось покушение, рассказал, что получал предложение представителя Администрации Президента о помощи в получении украинского гражданства. При этом окончательное решение относительно гражданства Бабченко еще не одобрил.

Об этом журналист рассказал 31 мая на пресс-конференции в Киеве.

"Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, была. Я не стал отказываться, скажу честно", – сказал Бабченко, отвечая на вопрос, о чем говорилось во время его встречи с представителем АПУ.

Читайте также: Бабченко назвал мотивы заказчика своего убийства

Бабченко отметил, что имеет вид на жительство в Украине, и его семья тоже подала документы на постоянное жительство.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить по делу как свидетель.

Теги: Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко Администрация Президента
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
сегодня, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
364
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук