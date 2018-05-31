Бабченко прокомментировал свои планах относительно гражданства Украины

Российский журналист Аркадий Бабченко, на которого готовилось покушение, рассказал, что получал предложение представителя Администрации Президента о помощи в получении украинского гражданства. При этом окончательное решение относительно гражданства Бабченко еще не одобрил.

Об этом журналист рассказал 31 мая на пресс-конференции в Киеве.

"Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, была. Я не стал отказываться, скажу честно", – сказал Бабченко, отвечая на вопрос, о чем говорилось во время его встречи с представителем АПУ.

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Бабченко отметил, что имеет вид на жительство в Украине, и его семья тоже подала документы на постоянное жительство.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.



30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.



Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить по делу как свидетель.