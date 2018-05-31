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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Бабченко прокоментував свої плани щодо громадянства України

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Бабченко прокоментував свої плани щодо громадянства України
Бабченко прокоментував свої плани щодо громадянства України / Vesti.ru

Російський журналіст Аркадій Бабченко, на якого готувався замах, розповів, що отримував пропозицію представника Адміністрації Президента про допомогу в отриманні українського громадянства. При цьому остаточне рішення щодо громадянства Бабченко ще не схвалив.

Про це журналіст розповів 31 травня на прес-конференції в Києві.

"Розмова про те, щоб допомогти отримати громадянство, була. Я не став відмовлятися, скажу чесно", – сказав Бабченко, відповідаючи на питання, про що мовилося під час його зустрічі з представником АПУ.

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Бабченко зазначив, що має посвідку на постійне проживання в Україні, і його сім'я теж подала документи на постійне проживання.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста. За словами генпрокурора Юрія Луценка, "виконавець" замаху на Бабченка проходитиме у справі як свідок.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка Адміністрація Президента
Джерело: 24 Канал
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