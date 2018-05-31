Бабченко сообщил о своем отношении к Путину

Журналист Аркадий Бабченко, на которого готовили в Украине покушении российские спецслужбы, убеждает, что он ненавидит действующего хозяина Кремля Владимира Путина.

Об этом представитель СМИ заявил во время брифинга.

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По его словам, этот человек является ответственным за несколько войн и за тысячи смертей.

"Я ненавижу этого человека. Этот человек является ответственным за несколько войн, этот человек является ответственным за тысячи смертей. Я хоронил своих знакомых, я хоронил своих коллег, своих друзей. Сейчас в стране, в которой мы с вами сидим, уже четвертый год идет война. Я его ненавижу, лично", – заявил Бабченко.

Напомним, ранее член коллегии Антон Геращенко отмечал, что Аркадию Бабченко без проблем предоставят украинское гражданство, если он обратится в соответствующие органы или попросит об этом Президента Украины. Произойти это может в самое ближайшее время.