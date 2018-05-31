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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Бабченко сообщил о своем отношении к Путину

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Аркадий Бабченко заявил, что он ненавидит Путина
Аркадий Бабченко заявил, что он ненавидит Путина / Соцсети

Журналист Аркадий Бабченко, на которого готовили в Украине покушении российские спецслужбы, убеждает, что он ненавидит действующего хозяина Кремля Владимира Путина.

Об этом представитель СМИ заявил во время брифинга.

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По его словам, этот человек является ответственным за несколько войн и за тысячи смертей.

"Я ненавижу этого человека. Этот человек является ответственным за несколько войн, этот человек является ответственным за тысячи смертей. Я хоронил своих знакомых, я хоронил своих коллег, своих друзей. Сейчас в стране, в которой мы с вами сидим, уже четвертый год идет война. Я его ненавижу, лично", – заявил Бабченко.

Напомним, ранее член коллегии Антон Геращенко отмечал, что Аркадию Бабченко без проблем предоставят украинское гражданство, если он обратится в соответствующие органы или попросит об этом Президента Украины. Произойти это может в самое ближайшее время.

 

Теги: "Убийство" Аркадия Бабченко Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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