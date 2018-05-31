Бабченко сповістив про своє ставлення до Путіна

Журналіст Аркадій Бабченко, на якого готували в Україні замах російські спецслужби, переконує, що він ненавидить чинного господаря Кремля Володимира Путіна.

Про це представник ЗМІ заявив під час брифінгу.

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За його словами, ця людина є відповідальною за багато воєн і за тисячі смертей.

"Я ненавиджу цю людину. Ця людина є відповідальною за кілька воєн, ця людина є відповідальною за тисячі смертей. Я ховав своїй знайомих, я ховав своїх колег, своїх друзів. Зараз у країні, в якій ми з вами сидимо, вже четвертий рік іде війна. Я його ненавиджу, особисто", – заявив Бабченко.

Нагадаємо, раніше член колегії Антон Геращенко зазначав, що Аркадію Бабченку без проблем нададуть українське громадянство, якщо він звернеться у відповідні органи або попросить про це Президента України. Статися це може і найближчим часом.