Аркадій Бабченко може отримати громадянство України: Геращенко назвав умову

Російському опозиційному журналісту Аркадію Бабченку, вбивство якого інсценували у рамках спецоперації СБУ, нададуть українське громадянство, якщо він звернеться у відповідні органи або попросить про це Президента України.

Про це заявив народний депутат України від "Народного фронту" Антон Геращенко, передає "112 Україна".

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Це той випадок, коли потрібно питати у нього. Я впевнений, що якщо Аркадій Бабченко звернеться до органів державної міграційної служби або ж до президента України, то він і його сім'я отримає таке громадянство. Але для цього потрібне його звернення,

– наголосив політик.

Геращенко зауважив, що громадянство може бути надано також і в разі прямого звернення до Президента України.

"Є механізм, коли Президент України має право згідно із законом давати у виняткових випадках своїм указом громадянство без жодних там проживань в Україні родичів. Це робиться одномоментно", – нагадав депутат.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста. За словами генпрокурора Юрія Луценка, "виконавець" замаху на Бабченка буде проходити як свідок.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR.