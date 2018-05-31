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Аркадий Бабченко может получить гражданство Украины: Геращенко назвал условие

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Аркадий Бабченко может получить гражданство Украины
Аркадий Бабченко может получить гражданство Украины / Фото из открытых источников

Российскому оппозиционному журналисту Аркадию Бабченко, убийство которого инсценировали в рамках спецоперации СБУ, предоставят украинское гражданство, если он обратится в соответствующие органы или попросит об этом Президента Украины.

Об этом заявил народный депутат Украины от "Народного фронта" Антон Геращенко, передает "112 Украина".

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Это тот случай, когда нужно спрашивать у него. Я уверен, что если Аркадий Бабченко обратится в органы миграционной службы или же к президенту, то он и его семья получат такое гражданство. Но для этого нужно его обращение,
– подчеркнул политик.

Геращенко отметил, что гражданство может быть предоставлено также и в случае прямого обращения к Президенту Украины.

"Есть механизм, когда Президент Украины имеет право по закону давать в исключительных случаях своим указом гражданство безо всякого там проживания родствеников в Украине. Это делается одномоментно", – напомнил депутат.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить как свидетель.

Кто такой Аркадий Бабченко?Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследований. Сначала переехал в Прагу, позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.

Теги: Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко Новости политики Президент Украины Антон Геращенко
Источник: 24 Канал
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