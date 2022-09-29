Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику жертвам массовых расстрелов. Кроме того, президент почтил память евреев, расстрелянных нацистами в Бабьем Яру, установив лампадку у мемориального знака "Менора".

Важный Настоящий ад: 81 год назад произошли массовые расстрелы в Бабьем Яру

Преступления повторяются снова

Владимир Зеленский подчеркнул, что и сейчас, во время 81-й годовщины с начала массовых расстрелов в Бабьем Яру, трагедия снова повторяется. Поэтому глава государства отметил необходимость наказаний всех причастных к этим преступлениям.

К сожалению, подобные преступления против человечества имеют место и сегодня. В частности, на нашей украинской земле. Преступники, вызывающие такие трагедии, обязательно должны быть наказаны. Чтобы у диктаторов и тиранов не было желания повторять что-либо подобное в будущем,

– подчеркнул президент.

Зеленский почтил память жертв расследований в Бабьем Яру: смотрите видео

Справка. 29 сентября 1941 года оккупировавшие Киев нацисты начали массовые расстрелы еврейского населения города. В течение двух лет оккупации нацисты убили около 100 тысяч человек, среди которых представители разных национальностей.

Россия повторила трагедию прошлого

1 марта россия нанесла ракетный удар по телебашне в Киеве, неподалеку от которой и расположен Бабий Яр. Во время атаки россияне повредили объекты вблизи телебашни. В результате атаки погибли 5 мирных жителей. То есть россияне, как и когда-то нацисты, убили мирных людей в Бабьем Яру.

Фоторепортаж с Бабьего Яра после российской атаки в марте вы можете посмотреть здесь.

Интересно – почему в ссср скрывали преступления нацистов в Бабьем Яру: смотрите видео