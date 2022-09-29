Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятника жертвам масових розстрілів. Крім того, президент вшанував пам'ять євреїв, розстріляних нацистами в Бабиному Яру, встановивши лампадку біля меморіального знака "Менора".

Важливо Справжнє пекло: 81 рік тому сталися масові розстріли в Бабиному Яру

Злочини повторюються знову

Володимир Зеленський наголосив, що і зараз, в час 81-ї роковини з початку масових розстрілів у Бабиному Яру, трагедія знову повторюється. Тому глава держави наголосив на необхідності покарань усіх причетних до цих злочинів.

На жаль, подібні злочини проти людства мають місце й сьогодні. Зокрема, на нашій українській землі. Злочинці, які спричиняють такі трагедії, обов'язково мають бути покарані. Щоб у диктаторів і тиранів не було бажання повторювати щось подібне в майбутньому,

– наголосив президент.

Зеленський вшанував пам'ять жертв розслідів у Бабиному Яру: дивіться відео

Довідка. 29 вересня 1941 року нацисти, які окупували Київ, почали масові розстріли єврейського населення міста. Протягом двох років окупації нацисти вбили близько 100 тисяч осіб, серед яких представники різних національностей.

Росія повторила трагедію минулого

1 березня росія завдала ракетного удару по телевежі в Києві, неподалік якої й розташований Бабин Яр. Під час атаки росіяни пошкодили об'єкти поблизу телевежі. Унаслідок атаки загинули 5 мирних мешканців. Тобто росіяни, як і колись нацисти, вбили мирних людей у Бабиному Яру.

Фоторепортаж з Бабиного Яру після російської атаки у березні ви можете переглянути тут.

Цікаво – чому в срср приховували зночини нацистів у Бабиному Яру: дивіться відео