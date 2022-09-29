Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятника жертвам масових розстрілів. Крім того, президент вшанував пам'ять євреїв, розстріляних нацистами в Бабиному Яру, встановивши лампадку біля меморіального знака "Менора".
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Злочини повторюються знову
Володимир Зеленський наголосив, що і зараз, в час 81-ї роковини з початку масових розстрілів у Бабиному Яру, трагедія знову повторюється. Тому глава держави наголосив на необхідності покарань усіх причетних до цих злочинів.
На жаль, подібні злочини проти людства мають місце й сьогодні. Зокрема, на нашій українській землі. Злочинці, які спричиняють такі трагедії, обов'язково мають бути покарані. Щоб у диктаторів і тиранів не було бажання повторювати щось подібне в майбутньому,
– наголосив президент.
Зеленський вшанував пам'ять жертв розслідів у Бабиному Яру: дивіться відео
Росія повторила трагедію минулого
1 березня росія завдала ракетного удару по телевежі в Києві, неподалік якої й розташований Бабин Яр. Під час атаки росіяни пошкодили об'єкти поблизу телевежі. Унаслідок атаки загинули 5 мирних мешканців. Тобто росіяни, як і колись нацисти, вбили мирних людей у Бабиному Яру.
Фоторепортаж з Бабиного Яру після російської атаки у березні ви можете переглянути тут.
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