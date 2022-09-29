Масові розстріли у Бабиному Яру не припинялися упродовж двох років. А саме місце стало мовчазним свідком того, як одні люди, вважаючи себе кращими, знищували інших.

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Одна з моторошних сторінок Голокосту

За 10 днів до того мешканці Києва мали можливість побачити в дії Judenpolitik – німецьку політику, яка стосувалася євреїв. Щойно нацисти встановили свою владу у столиці, вони почали скоювати воєнні злочини у місті. Так, бійці 75-ї піхотної дивізії просто посеред вулиць хапали євреїв. Їх змушували розбирати барикади, споруджені для захисту Києва.

Пізніше організовували цілі патрулі. Вони займалися перевіркою паспортів на вулицях міста. Мета: затримувати євреїв. Відомо, що когось з них розстрілювали практично відразу. Інших же відправляли до табору військовополонених, розташованого на стадіоні "Зеніт", який зараз називається "Старт". Усього за кілька днів там перебували 1600 затриманих євреїв.

Бабин Яр обрали не випадково

В мережі шириться безліч чуток, пов'язаних з вибором саме Бабиного Яру. Цю місцину нацисти пригледіли не просто так.

Передовсім, вона була малозаселеною. А це дозволяло чинити злочини без зайвих свідків.

Крім того, поруч розташовувалася залізнична станція. Тож можна було дурити затриманих, що їх відправлятимуть на переселення.

А ще сам яр довжиною 2,5 кілометра та глибиною до 50 метрів. Усе це підходило для ролі братської могили, в якій будуть поховані десятки тисяч жертв.



Рів у Бабиному Яру сягав 2,5 кілометра у довжину та 50 метрів у глибину / Фото Збруч

А тепер про сам збір євреїв до страти. Містом 29 вересня розклеїли оголошення. У ньому йшлося, що всі євреї повинні зібратися на розі вулиць Мельника і Доктерівської (поблизу кладовища) до 08:00. Займалися поширенням цього повідомлення члени створеної української міліції.

Одна з вимог – мати з собою документи, кошти, білизну й інше. Цікаво, що в російській версії йшлося про "цінні речі" та "теплий одяг". Усе це мало наштовхнути єврейське населення міста, що його вивозитимуть.

Настрій у людей 29 вересня не був тривожним. Як розповідають очевидці, хтось залишав ключі сусідам. Хтось просив наглядати за житлом, адже надіявся, що скоро повернеться. Більшість не мала страху, що може загинути.

Поки одні євреї чемно сідали у потяги під супровід тих, хто їх проводжав, інші сиділи у своїх домівках. Вони побоювалися чогось дійсно страшного і не помилилися. У той самий час не припинялися автоматні черги у Бабиному Яру. 29 вересня розстрільну команду змінювали щогодини. У той день розстріли припинилися лише близько 18:00.

Загалом масові страти тривали два роки. Рівно стільки Київ був під німецькою окупацією. Там зустріли свою смерть і моряки Дніпровського загону Пінської військової флотилії, і українці, і роми, і полонені червоноармійці, і пацієнти психіатричної лікарні та інші мешканці.

Важливо! Згідно з підрахунками, у Бабиному Яру вбили близько 100 тисяч людей. Мовиться як про євреїв, так і про представників інших націй.

До теми – моторошні факти про жахливу трагедію Бабиного Яру: дивіться відео

Пам'ятаймо і ніколи не забудемо

У цей непростий для України час вкрай важливо пам'ятати моторошні сторінки нашої історії. На жаль, вони повторюються й сьогодні: Буча, Ірпінь, Ізюм, Маріуполь, Волноваха, Херсон та інші окуповані міста. Лиш там у 2022 році розстрілюють мирних людей росіяни.

Як зазначив глава ОП Андрій Єрмак, Бабин Яр – місце кривавого нацистського злочину. І ми це пам'ятаємо та ніколи не забудемо.

У той час, коли росія повторює злочини фашистів… Коли є реальні факти геноциду проти українського народу, ми пам'ятаємо і разом з цивілізованим світом покараємо за спроби повторити жахливі епізоди історії,

– наголосив він.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Бабин Яр став місцем великої трагедії. Місцем, де нацисти розстріляли понад 30 тисяч київських євреїв.

Здавалося, це жахіття залишилося назавжди в минулому. Але через 81 рік в Україні, у центрі Європи, це знову повторилося. Розстріли, масові поховання,

– підкреслив Шмигаль.

Він додав, що ті, хто влаштовував геноцид у 1941 році та ті, хто робить це сьогодні, – однаковісінькі злочинці. Тож і дорога у них одна – міжнародний трибунал.

У Верховній Раді наголосили на тому, що трагедія у Бабиному Яру стала всесвітнім символом Голокосту. Зараз же наша держава бореться за те, щоб страшні сторінки історії більше не повторювалися.

Сергій Гайдай назвав Голокост важкою та незагоєною раною в історії України у Другій світовій війні. Як зазначив глава ОВА, нацисти знищували євреїв як соціокультурну, так і етнорелігійну спільноту.

Спільниками нацистів був і радянський режим. Адже він замовчував або спотворював пам'ять про полеглих. Та й сам Бабин Яр "совєти" намагалися зруйнувати, а разом із ним – кладовища навколо. Але зробити цього так і не вдалося.

Бабин Яр залишався застереженням про небезпеку від ненависті, расизму, міжнаціональної ворожнечі, переслідування та знищення людей за етнічною, політичною, релігійною або іншими ознаками,

– підкреслив Гайдай.

У СБУ наголошують на тому, що складно повірити в те, що у сучасному світі повторюються жахіття Бабиного Яру.

Буча, Маріуполь, Ізюм та інші українські міста й села стали свідками нелюдської жорстокості та ненависті: безіменні могили, невинні загиблі, смерті кількох поколінь однієї родини…,

– наголошують у відомстві.

Там додають, що залишається лише віра в те, що "нацисти" XXI століття повторять долю тих, ким надихаються. І що на них очікуватиме трибунал, вирок, а також справедливе покарання.



У Бабиному Яру загинуло близько 100 тисяч людей / Фото з архіву СБУ

У ДПСУ додали, що нацисти у Бабиному Яру забрали життя у майже 100 тисяч мирних мешканців, а також військовополонених. Зараз усі ми боремося за те, щоб моторошні події 81-річної давності не повторювалися. Також схиляємо голови у скорботі за тими, хто став жертвами варварських режимів.