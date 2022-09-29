Массовые расстрелы в Бабьем Яру не прекращались в течение двух лет. А само место стало молчаливым свидетелем того, как одни люди, считая себя лучше, уничтожали других.

Читайте также "Встречались с радостью и цветами": почему 17 сентября 1939 года войска СССР ворвались в Польшу

Одна из жутких страниц Холокоста

За 10 дней до этого жители Киева имели возможность увидеть в действии Judenpolitik – немецкую политику, которая касалась евреев. Как только нацисты установили свою власть в столице, они начали совершать военные преступления в городе. Так, бойцы 75-й пехотной дивизии прямо посреди улиц хватали евреев. Их заставляли разбирать баррикады, сооруженные для защиты Киева.

Позже организовывали целые патрули. Они занимались проверкой паспортов по улицам города. Цель: задерживать евреев. Известно, что многих из них расстреливали практически сразу. Других же отправляли в лагерь военнопленных, расположенный на стадионе "Зенит", который сейчас называется "Старт". Всего через несколько дней там находились 1600 задержанных евреев.

Бабий Яр выбрали не случайно

В сети распространяется множество слухов, связанных с выбором именно Бабьего Яра. Это место нацисты присмотрели не просто так.

Прежде всего, оно было малообитаемо. А это позволяло совершать преступления без лишних свидетелей.

Кроме того, рядом размещалась железнодорожная станция. Так что можно было обманывать задержанных, отправляемых на переселение.

А еще сам овраг протяженностью 2,5 километра и глубиной до 50 метров. Все это подходило для роли братской могилы, где будут похоронены десятки тысяч жертв.



Ров в Бабьем Яру достигал 2,5 километра в длину и 50 метров в глубину / Фото Збруч

А теперь о самом сборе евреев к смертной казни. По городу 29 сентября расклеили объявление. В нем говорилось, что все евреи должны собраться на пересечении улиц Мельника и Доктеровской (близ кладбища) до 08:00. Занимались распространением этого сообщения члены созданной украинской милиции.

Одно из требований – иметь с собой документы, средства, белье и другое. Интересно, что в российской версии речь шла о "ценных вещах" и "теплой одежде". Все это должно было натолкнуть еврейское население города, которое его вывозят.

Настроение у людей 29 сентября не было тревожным. Как рассказывают очевидцы, кто-то оставлял ключи соседям. Кто-то просил присматривать за жильем, ведь надеялся, что скоро вернется. У большинства не было страха, что может погибнуть.

Пока одни евреи вежливо садились в поезда под сопровождение провожающих, другие сидели в своих домах. Они опасались чего-то действительно страшного и не прогадали. В то же время не прекращались автоматные очереди в Бабьем Яру. 29 сентября расстрельную команду меняли каждый час. В тот день расстрелы прекратились около 18:00.

В общей сложности массовые казни продолжались два года. Ровно столько Киев был под германской оккупацией. Там встретили свою смерть и моряки Днепровского отряда Пинской военной флотилии, и украинцы, и ромы, и пленные красноармейцы, и пациенты психбольницы и другие жители.

Важно! Согласно подсчетам, в Бабьем Яру убили около 100 тысяч человек. Речь как о евреях, так и о представителях других наций.

К теме – жуткие факты об ужасной трагедии Бабьего Яра: смотрите видео

Помним и никогда не забудем

В это непростое для Украины время крайне важно помнить жуткие страницы нашей истории. К сожалению, они повторяются и сегодня: Буча, Ирпень, Изюм, Мариуполь, Волноваха, Херсон и другие оккупированные города. Только там в 2022 году расстреливают мирных людей россияне.

Как отметил глава ОП Андрей Ермак, Бабий Яр – место кровавого нацистского преступления. И мы это помним и никогда не забудем.

В то время, когда Россия повторяет преступления фашистов… Когда есть реальные факты геноцида против украинского народа, мы помним и вместе с цивилизованным миром накажем за попытки повторить ужасные эпизоды истории,

– подчеркнул он.

Это интересно Как присяга Сечевых стрелков шокировала одну империю и почему "Красная калина" до сих пор пугает другую

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Бабий Яр стал местом большой трагедии. Местом, где нацисты расстреляли более 30 тысяч киевских евреев.

Казалось, этот ужас остался навсегда в прошлом. Но через 81 год в Украине, в центре Европы, это снова повторилось. Расстрелы, массовые захоронения,

– подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что те, кто устраивал геноцид в 1941 году и те, кто делает это сегодня, – одинаковые преступники. Так что и дорога у них одна – международный трибунал.

В Верховной Раде отметили, что трагедия в Бабьем Яру стала всемирным символом Холокоста. Сейчас наше государство борется за то, чтобы страшные страницы истории больше не повторялись.

Сергей Гайдай назвал Холокост тяжелой и незаживающей раной в истории Украины во Второй мировой войне. Как отметил глава ОВА, нацисты уничтожали евреев как социокультурное, так и этнорелигиозное сообщество.

Сообщниками нацистов был и советский режим. Ведь он умалчивал или искажал память о павших. Да и сам Бабий Яр советы пытались разрушить, а вместе с ним – кладбища вокруг. Но сделать это так и не удалось.

Бабий Яр оставался предостережением об опасности от ненависти, расизма, межнациональной вражды, преследования и уничтожения людей по этническому, политическому, религиозному или другим признакам,

– подчеркнул Гайдай.

В СБУ подчеркивают, что сложно поверить в то, что в современном мире повторяются ужасы Бабьего Яра.

Буча, Мариуполь, Изюм и другие украинские города и села стали свидетелями бесчеловечной жестокости и ненависти: безымянные могилы, невинные погибшие, смерти нескольких поколений одной семьи…

– отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что остается только вера в то, что "нацисты" XXI века повторят судьбу вдохновляемых. И что их будет ожидать трибунал, приговор, а также справедливое наказание.



В Бабьем Яру погибли около 100 тысяч человек / Фото из архива СБУ

В ГПСУ добавили, что нацисты в Бабьем Яру унесли жизни почти 100 тысяч мирных жителей, а также военнопленных. Сейчас все мы боремся за то, чтобы жуткие события 81-летней давности не повторялись. Также склоняем головы в скорби за теми, кто стал жертвами варварских режимов.