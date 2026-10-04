Потепление до +21: в Украину после заморозков снова наступит "бабье лето"

В начале новой недели в Украине ожидается повышение температуры воздуха и наступление очередной "бабьего лета". Дневные температуры местами поднимутся до +21 градуса, а ночные заморозки на поверхности почвы отступят.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Какую погоду ожидать после заморозков?

Синоптик пояснил, что в настоящее время погодные условия в Украине определяет блокирующий антициклон Borchert. Он охватил территорию от Средиземноморья до Белого моря, затягивая с северо-востока прохладный и сухой воздух.

По предварительным прогнозным расчетам, в начале новой рабочей недели северный атмосферный процесс сменится южным. Это приведет к притоку более теплых воздушных масс и ощутимому повышению температурного фона.

Ночные показатели будут держаться в пределах +3...+8 градусов тепла, а значит, заморозки отступят. В дневные часы столбики термометров будут достигать относительно комфортных +16...+21 градуса.

К слову, как минимум до следующей недели в Украине сохранится преимущественно сухая погода. Предпосылок для сильных дождей в ближайшее время синоптики не видят.

В то же время из-за постепенной смены воздушной массы в антициклоне в ближайшие ночи может усилиться похолодание.