Женщина спокойно позировала с ракетой РСЗО. На это бурно отреагировали пользователи сети, информирует 24 Канал.

Кстати Под Каховкой ромы украли у россиян танк, – местные

Бесстрашная бабушка из Херсонщины

На обнародованном видео пожилая женщина обратилась к российским оккупантам.

Вы, козлы, думали, что победите нас? А фигу! Смотрите на свою глупую ракету,

– сказала бабушка захватчикам.

Отважная бабушка с ракетой в Херсонской области: смотрите видео

What a lady from Kherson region!



True Ukrainian spirit.



Bless her



: nastjademanik/TikTok pic.twitter.com/zWmepgaF3A — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 6, 2023

На бесстрашие и храбрость бабушки отреагировали в соцсети. Люди восхищаются смелостью женщины и боевым духом.

"Какая милая женщина!"

"Давай, бабушка! Давай!"

"Мне нравится эта женщина. Пусть она будет в безопасности"

"Вот это дух!"

"Украинские бабушки напоминают мне моих итальянских бабушек"

"Им приходится через многое пройти, и они просто замечательные люди. Люблю этих украинцев!"

"Мне нравится эта женщина! Имеет сердце воина. Пусть хранит ее Бог, чтобы она могла отпраздновать победу Украины"

В Житомире охотники спасли более 1000 ракет

На 2 день полномасштабной войны в Житомире украинские охотники смогли вывезти из-под носа у россиян боекомплект из более чем тысячи ракет. В спасенном боекомплекте находились современные ракеты и комплектования, находившиеся под угрозой уничтожения или хищения.

Так, 7 мужчин буквально забрали боеприпасы под носом у оккупантов, выгрузив в безопасное место более тысячи снарядов.

Среди спасенных от рук оккупантов боеприпасов были ракеты и комплектующие для современных установок, которые сейчас эффективно уничтожают ряды захватчиков – "Стугна-П", "Корсар", "Нептун" и "Ольха".