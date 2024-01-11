Четырехлетнюю Александру и ее троих братьев изъяли из семьи после того, как мать покинула их полгода назад. Дети находились с незнакомой женщиной в селе Селянщина, Черняховской общины, которая не имела возможности их содержать.
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Соцслужбы вмешались: дети в больнице
Информацию о сложной ситуации с детьми обнародовал местный житель Александр. Он обратил внимание на то, что дети нуждаются в помощи, ведь находятся без родительской опеки и финансовой поддержки.
Им нужна семья или детский дом, потому что они находятся с незнакомым для них человеком, у которого нет финансов, чтобы их обеспечивать,
– отметил Александр.
После обращения Александра, 10 января, детей изъяли и доставили в Житомирскую областную детскую больницу. Там их осмотрели врачи, подтвердившие, что к моменту осмотра угрозы их здоровью не было.
"Дети как дети, в надлежащем состоянии, чистоплотны... В настоящее время угрозы жизни и здоровью нет", – сообщила Нинель Передрий, врач областной детской больницы.
По словам Анны Лужко, начальника службы по делам детей, дети сейчас устроены, а ситуацией занимается полиция и прокуратура. В то же время в полиции заявили, что вопрос устройства детей не входит в их компетенцию.
В полицию обращение о розыске матери или информации об угрозе жизни и здоровью детей не поступало. Устройством детей занимается служба по делам детей,
– сказала спикер Иванна Силецка.
Контекст: что следует знать
- Эта история получила огласку после того, как в апреле 2023 года бабушка оставила четырехлетнюю Александру в торговом центре. 48-летняя женщина объяснила свой поступок тем, что не имела денег на содержание внучки.
- Позже девочку забрала мать, но спустя некоторое время она покинула всех четырех детей. Собственно, пока ситуация с детьми остается неопределенной. Социальные службы, полиция и прокуратура продолжают работать над решением этого вопроса.
- Вместе с тем общественность ожидает дальнейших действий власти для обеспечения благосостояния и безопасности несовершеннолетних, родители которых проявили безответственность.