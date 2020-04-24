Бабушка застряла на заборе кладбища в Ровно

Из-за введения карантина в Украине, власть закрыла доступ и на кладбища. Но есть те, кто очень хочет туда попасть. И вместо этого попадает в неприятности.

Такой случай произошел в Ровно в четверг, 23 апреля, где охрана кладбища "Новое" сняла с забора пожилую женщину. Она хотела попасть на кладбище, несмотря на запрет, но не смогла самостоятельно спуститься, пишет "Общественное".

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"70-летняя бабушка застряла на заборе кладбища "Новое", а самостоятельно слезть оттуда не могла. Охранники прибежали на крик и сняли ее. Травм она не получила", – прокомментировал ситуацию спикер городского совета Николай Прокопчук.

При этом охранники решили не вызывать полицию, а ограничились устным предупреждением.

Стоит отметить, что это не единственный случай, когда кто-то пытался пробраться на кладбище в Ровно, несмотря на запрет. До этого неизвестные сорвали замок на воротах.

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Когда можно будет посетить кладбища

Власти ввели ограничения на посещение кладбища во время пасхальных праздников, чтобы избежать распространения коронавируса. Поэтому в ПЦУ перенесли отправления на могилах с Проводного воскресенья на 6 июня.