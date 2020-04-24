16:36
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Бабуся застрягла на огорожі цвинтаря в Рівному

      -
      Кладовище "Нове" в Рівному
      Кладовище "Нове" в Рівному / РІвне Медіа

      Через запровадження карантину в Україні влада закрила доступи й на кладовища. Та є ті, хто дуже хоче туди потрапити. Однак замість цього потрапляють у неприємності.

      Такий випадок стався в Рівному в четвер, 23 квітня, де охорона кладовища "Нове" зняла з огорожі лютню жінку. Вона хотіла потрапити на цвинтар, попри заборону, але не змогла самостійно спуститися, пише "Суспільне".

      Варте уваги Як вшановувати мертвих онлайн під час карантину

      "70-річна бабуся застрягла на паркані кладовища "Нове", а самотужки злізти звідти не могла. Охоронці прибігли на крик та зняли її. Травм вона не отримала", – прокоментував ситуацію речник міської ради Микола Прокопчук.

      При цьому охоронці вирішили не викликати поліцію, а обмежилися усним попередженням.

      Варто відзначити, що це не єдиний випадок, коли хтось намагався пробратися на кладовище в Рівному попри заборону. До цього невідомі зірвали замок на воротах.

      До слова Антирекорд нових випадків COVID-19 спричинили порушення на Великдень і Вербну неділю

      Коли можна буде відвідати кладовища

      Влада ввела обмеження на відвідини кладовища в часі великодніх свят, щоб уникнути поширення коронавірусу. Відтак в ПЦУ перенесли відправи на могилах з Провідної неділі на 6 червня.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Рівне
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Остерігайтеся російських та китайських "троянських коней", – The Washington Times
      сьогодні , 15:20 Остерігайтеся російських та китайських "троянських коней", – The Washington Times
      Блог Медіа
      Про "перший рік Зеленського", Саакашвілі та рейтинги влади: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
      сьогодні , 13:30 Про "перший рік Зеленського", Саакашвілі та рейтинги влади: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
      Олена Трибушна