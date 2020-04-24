Бабуся застрягла на огорожі цвинтаря в Рівному

Через запровадження карантину в Україні влада закрила доступи й на кладовища. Та є ті, хто дуже хоче туди потрапити. Однак замість цього потрапляють у неприємності.

Такий випадок стався в Рівному в четвер, 23 квітня, де охорона кладовища "Нове" зняла з огорожі лютню жінку. Вона хотіла потрапити на цвинтар, попри заборону, але не змогла самостійно спуститися, пише "Суспільне".

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"70-річна бабуся застрягла на паркані кладовища "Нове", а самотужки злізти звідти не могла. Охоронці прибігли на крик та зняли її. Травм вона не отримала", – прокоментував ситуацію речник міської ради Микола Прокопчук.

При цьому охоронці вирішили не викликати поліцію, а обмежилися усним попередженням.

Варто відзначити, що це не єдиний випадок, коли хтось намагався пробратися на кладовище в Рівному попри заборону. До цього невідомі зірвали замок на воротах.

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Коли можна буде відвідати кладовища

Влада ввела обмеження на відвідини кладовища в часі великодніх свят, щоб уникнути поширення коронавірусу. Відтак в ПЦУ перенесли відправи на могилах з Провідної неділі на 6 червня.