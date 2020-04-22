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      Як вшановувати мертвих онлайн під час карантину

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      ПЦУ рекомендує подати онлайн-записи за упокій / Уманський потрал

      У перший тиждень після Великодня українці, зазвичай, відправляються на кладовища, щоб пом'янути своїх предків на їх могилах. Та цього року через карантин цвинтарі закриті

      Тож в Православній церкві України рекомендують помолитися вдома за померлих рідних та подати онлайн-записки за упокій. Відповідне звернення опублікував предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

      До слова ПЦУ виділить свої приміщення для розміщення хворих на коронавірус

      "Жодні тимчасові обмеження не можуть бути перепоною нашій любові до ближніх, яка триває довше за земне життя. Де б ми не були, вона долинає нашою молитвою у вічність, куди відходять душі спочилих. Саме тому помолитися вдома та подати онлайн-записки за упокій – це вияв нашої любові до померлих та можливість згадати їхні добрі справи, коли вони були ще тут, поруч з нами", – відзначив митрополит Епіфаній.

      Він також нагадав, що звершення заупокійних молитов на кладовищах переносяться на Троїцьку поминальну суботу – 6 червня 2020 року.

      Карантин в Україні та церква: головне

      • Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. Попри це, храми на карантин не закривали.
      • Саме церкви стали одними з місць масового поширення коронавірусу. Серед них – Києво-Печерська лавра, де було виявлено понад сотню інфікованих. Три випадки зараження коронавірусом стали летальними. А серед заражених – предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій, а також настоятель Лаври Павло.
      • Натомість в ПЦУ та УГКЦ закликали вірян перечекати карантин вдома, в тому числі відмовитися від походу до церкви на Великдень.
      • Влада на час карантину закрила доступи до кладовищ. Відтак звершення заупокійних молитов на кладовищах перенесли на 6 червня.
      • МОЗ пропонуватиме Кабміну продовжити карантин до 12 травня, але з пом'якшенням. Зокрема, для відвідувачів можуть відновити роботу музеї та бібліотеки. Дозволити також можуть прогулянки парками та скверами.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Новини політики Релігія Епіфаній Великдень Православна церква України
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