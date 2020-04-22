Як вшановувати мертвих онлайн під час карантину

У перший тиждень після Великодня українці, зазвичай, відправляються на кладовища, щоб пом'янути своїх предків на їх могилах. Та цього року через карантин цвинтарі закриті

Тож в Православній церкві України рекомендують помолитися вдома за померлих рідних та подати онлайн-записки за упокій. Відповідне звернення опублікував предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

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"Жодні тимчасові обмеження не можуть бути перепоною нашій любові до ближніх, яка триває довше за земне життя. Де б ми не були, вона долинає нашою молитвою у вічність, куди відходять душі спочилих. Саме тому помолитися вдома та подати онлайн-записки за упокій – це вияв нашої любові до померлих та можливість згадати їхні добрі справи, коли вони були ще тут, поруч з нами", – відзначив митрополит Епіфаній.

Він також нагадав, що звершення заупокійних молитов на кладовищах переносяться на Троїцьку поминальну суботу – 6 червня 2020 року.

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