ПЦУ виділить свої приміщення для розміщення хворих на коронавірус

Православна церква України підготує свої приміщення для розміщення хворих на коронавірусну інфекцію, якщо у цьому буде потреба.

Митрополит Епіфаній наголосив, що у нинішній ситуації церква не залишається осторонь, а "свідчить про свою віру у справах, адже саме це є тим діяльним добром, до якого покликана кожна людина".

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Приміщення, які є в моєму розпорядженні як митрополита, за потреби будуть надані для прийому хворих,

– додав Епіфаній.

У разі необхідності їх можуть надати для обстеження чи лікування хворих. За словами Епіфанія, ПЦУ підготує приміщення в єпархіях по всій Україні.

"Церква – завжди зі своїм народом, навіть у найскладніші часи", – зазначив митрополит.

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