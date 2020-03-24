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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      ПЦУ виділить свої приміщення для розміщення хворих на коронавірус

      -
      Епіфаній надасть приміщення для хворих на коронавірус / 24 канал

      Православна церква України підготує свої приміщення для розміщення хворих на коронавірусну інфекцію, якщо у цьому буде потреба.

      Митрополит Епіфаній наголосив, що у нинішній ситуації церква не залишається осторонь, а "свідчить про свою віру у справах, адже саме це є тим діяльним добром, до якого покликана кожна людина".

      До речі Православна церква України дозволила проводити богослужіння без парафіян

      Приміщення, які є в моєму розпорядженні як митрополита, за потреби будуть надані для прийому хворих,
      – додав Епіфаній.

      У разі необхідності їх можуть надати для обстеження чи лікування хворих. За словами Епіфанія, ПЦУ підготує приміщення в єпархіях по всій Україні.

      "Церква – завжди зі своїм народом, навіть у найскладніші часи", – зазначив митрополит.

      Церква і коронавірус в Україні: що відомо

      • ПЦУ затвердила молитву проти коронавірусу. Текст можна подивитися за посиланням.
      • У Православній церкві України почали дезінфікувати ікони та тимчасово не радять цілувати дерев'яний хрест.
      • Влада тимчасово заборонила церковні служби і обряди, оскільки вони підпадають під загальну заборону масових зібрань у понад 10 осіб.
      • Священнослужителі церкви почали власноруч виготовляти антисептики, їх безкоштовно роздають у різних містах України.
      • Церковники радять виконувати приписи та карантинні обмеження, які впроваджує держава.

      заборона карантин коронавірус обмеження що не можна
      Що заборонено в Україні під час карантину через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини політики Коронавірус в Україні Новини України Епіфаній Релігія Православна церква України
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