ПЦУ выделит свои помещения для размещения больных коронавирусом

Православная церковь Украины подготовит свои помещения для размещения больных коронавирусной инфекцией, если в этом будет необходимость.

Митрополит Епифаний отметил, что в нынешней ситуации церковь не остается в стороне, а "свидетельствует свою веру в делах, ведь именно это является тем деятельным добром, к которому призван каждый человек".

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Помещения, которые есть в моем распоряжении как митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных,

– добавил Епифаний.

В случае необходимости их могут предоставить для обследования или лечения больных. По словам Епифания, ПЦУ подготовит помещение в епархиях по всей Украине.

"Церковь всегда со своим народом, даже в самые сложные времена", – отметил митрополит.

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