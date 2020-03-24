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      ПЦУ выделит свои помещения для размещения больных коронавирусом

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      Православная церковь Украины подготовит свои помещения для размещения больных коронавирусной инфекцией, если в этом будет необходимость.

      Митрополит Епифаний отметил, что в нынешней ситуации церковь не остается в стороне, а "свидетельствует свою веру в делах, ведь именно это является тем деятельным добром, к которому призван каждый человек".

      Кстати Православная церковь Украины разрешила проводить богослужения без прихожан

      Помещения, которые есть в моем распоряжении как митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных,
      – добавил Епифаний.

      В случае необходимости их могут предоставить для обследования или лечения больных. По словам Епифания, ПЦУ подготовит помещение в епархиях по всей Украине.

      "Церковь всегда со своим народом, даже в самые сложные времена", – отметил митрополит.

      Церковь и коронавирус в Украине: что известно

      • ПЦУ утвердила молитву против коронавируса. Текст можно посмотреть по ссылке.
      • В Православной церкви Украины начали дезинфицировать иконы и временно не советуют целовать деревянный крест.
      • Власти временно запретили церковные службы и обряды, поскольку они подпадают под общий запрет массовых собраний в более 10 человек.
      • Священнослужители церкви начали собственноручно изготавливать антисептики, их бесплатно раздают в разных городах Украины.
      • Церковники советуют выполнять предписания и карантинные ограничения, которые вводит государство.

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      Что запрещено в Украине во время карантина из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости политики Епифаний Религия Православная церковь Украины
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