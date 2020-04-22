Как чествовать мертвых онлайн во время карантина
В первую неделю после Пасхи украинцы, обычно, отправляются на кладбища, чтобы помянуть своих предков на их могилах. Но в этом году из-за карантина кладбища закрыты
Поэтому в Православной церкви Украины рекомендуют помолиться дома за умерших родных и подать онлайн-записки за упокой. Соответствующее обращение опубликовал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.
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"Никакие временные ограничения не могут быть преградой нашей любви к ближним, которая длится дольше земной жизни. Где бы мы не были, она доносится нашей молитвой в вечность, куда уходят души усопших. Именно поэтому помолиться дома и подать онлайн-записки за упокой – это проявление нашей любви к умершим и возможность вспомнить их добрые дела, когда они были еще здесь, рядом с нами", – отметил митрополит Епифаний.
Он также напомнил, что совершение заупокойных молитв на кладбищах переносятся на Троицкую поминальную субботу – 6 июня 2020 года.
Карантин в Украине и церковь: главное
- Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. Несмотря на это, храмы на карантин не закрывали.
- Именно церкви стали одними из мест массового распространения коронавируса. Среди них – Киево-Печерская лавра, где было обнаружено более сотни инфицированных. Три случая заражения коронавирусом стали летальными. А среди зараженных – предстоятель УПЦ (МП) Онуфрий, а также настоятель Лавры Павел.
- Зато в ПЦУ и УГКЦ призвали верующих переждать карантин дома, в том числе отказаться от похода в церковь на Пасху.
- Власти на время карантина закрыли доступы к кладбищам. Следовательно свершения заупокойных молитв на кладбищах перенесли на 6 июня.
- Минздрав предложит Кабмину продлить карантин до 12 мая, но со смягчением. В частности, для посетителей могут возобновить работу музеи и библиотеки. Разрешить также могут прогулки по паркам и скверам.
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