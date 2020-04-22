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      Как чествовать мертвых онлайн во время карантина

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      ПЦУ рекомендует подать онлайн-записи за упокой / Уманский потрал

      В первую неделю после Пасхи украинцы, обычно, отправляются на кладбища, чтобы помянуть своих предков на их могилах. Но в этом году из-за карантина кладбища закрыты

      Поэтому в Православной церкви Украины рекомендуют помолиться дома за умерших родных и подать онлайн-записки за упокой. Соответствующее обращение опубликовал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

      К слову ПЦУ выделит свои помещения для размещения больных коронавирусом

      "Никакие временные ограничения не могут быть преградой нашей любви к ближним, которая длится дольше земной жизни. Где бы мы не были, она доносится нашей молитвой в вечность, куда уходят души усопших. Именно поэтому помолиться дома и подать онлайн-записки за упокой – это проявление нашей любви к умершим и возможность вспомнить их добрые дела, когда они были еще здесь, рядом с нами", – отметил митрополит Епифаний.

      Он также напомнил, что совершение заупокойных молитв на кладбищах переносятся на Троицкую поминальную субботу – 6 июня 2020 года.

      Карантин в Украине и церковь: главное

      • Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. Несмотря на это, храмы на карантин не закрывали.
      • Именно церкви стали одними из мест массового распространения коронавируса. Среди них – Киево-Печерская лавра, где было обнаружено более сотни инфицированных. Три случая заражения коронавирусом стали летальными. А среди зараженных – предстоятель УПЦ (МП) Онуфрий, а также настоятель Лавры Павел.
      • Зато в ПЦУ и УГКЦ призвали верующих переждать карантин дома, в том числе отказаться от похода в церковь на Пасху.
      • Власти на время карантина закрыли доступы к кладбищам. Следовательно свершения заупокойных молитв на кладбищах перенесли на 6 июня.
      • Минздрав предложит Кабмину продлить карантин до 12 мая, но со смягчением. В частности, для посетителей могут возобновить работу музеи и библиотеки. Разрешить также могут прогулки по паркам и скверам.
      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости политики Епифаний Пасха Религия Православная церковь Украины
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