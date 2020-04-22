Как чествовать мертвых онлайн во время карантина

В первую неделю после Пасхи украинцы, обычно, отправляются на кладбища, чтобы помянуть своих предков на их могилах. Но в этом году из-за карантина кладбища закрыты

Поэтому в Православной церкви Украины рекомендуют помолиться дома за умерших родных и подать онлайн-записки за упокой. Соответствующее обращение опубликовал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

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"Никакие временные ограничения не могут быть преградой нашей любви к ближним, которая длится дольше земной жизни. Где бы мы не были, она доносится нашей молитвой в вечность, куда уходят души усопших. Именно поэтому помолиться дома и подать онлайн-записки за упокой – это проявление нашей любви к умершим и возможность вспомнить их добрые дела, когда они были еще здесь, рядом с нами", – отметил митрополит Епифаний.

Он также напомнил, что совершение заупокойных молитв на кладбищах переносятся на Троицкую поминальную субботу – 6 июня 2020 года.

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