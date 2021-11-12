В последние дни в сводке новостей стабильно фигурирует белорусская тема, и, к сожалению, в агрессивно-конфликтных проявлениях. Бацька опять грозит Европе.

На этот раз угрожает перекрыть газопровод "Ямал – Европа". Но вот только ли от Лукашенко это угроза?

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Дело в том, что оператором белорусского участка этого газопровода является "дочка" Газпрома – ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". И весьма вероятно, что это еще один способ шантажа Европы для того, чтобы ускорить сертификацию "Северного потока – 2".

В этих условиях можно еще раз напомнить, что есть другой, более надежный маршрут транзита газа в Европу – через украинскую трубу. Украинское руководство говорит об этом постоянно. И это маршрут, который не контролируется Газпромом и отвечает европейским правовым условиям. Но об этом надо бы вспомнить в Брюсселе и Берлине.

Пусть Лукашенко перекрывает свою трубу. Он только лишний раз подтвердит свою негативную репутацию – политика, которому нельзя доверять. Это, кстати, понимают даже в Москве. Но за Лукашенко почти наверняка стоят и газпромовско-путинские интересы.

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И Германии вместе с ЕС надо бы четко считывать причинно-следственные связи и, самое главное, надо, наконец, проявлять характер и принципиальность. Надо жестко настаивать на сохранении гарантированного (для ЕС) объема транзита российского газа через Украину.

И тогда демарши Бацьки не будут иметь какого-либо значения. В конечном итоге и юридически, и политически, и экономически это отвечает интересам Европы, а не интересам путинских контрагентов в ЕС.