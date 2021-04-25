В Багдаде, столице Ирака, прогремел мощный взрыв в больнице с больными коронавирусом. После этого там вспыхнул пожар. По меньшей мере 23 человек погибли, а 40 – пострадали.

Трагический инцидент произошел в ночь против 25 декабря в больнице Ибн аль-Хатиб. Она расположена на юге города. Власти Ирака еще не сообщили официального количества жертв.

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В то же время журналист Фарханг Намдаром в своем твиттере сообщил, что число жертв может достигать 62. По словам врачей, на момент пожара в больнице находилось не менее 120 пациентов.

62 people killed due to oxygen tank explosion at a Baghdad Hospital that addmited COVID19 patients.



Latest Update #BREAKING #Iraq pic.twitter.com/M2Spm1eers — Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) April 24, 2021

Причины взрыва

По сообщениям местных СМИ, возгорание возникло в результате взрыва не менее 1 кислородного баллона внутри больницы. Это подтвердили несколько врачей.

В соцсетях пишут, что из-за нехватки персонала родственники пациентов часто часто регулируют кислородные баллоны. Вероятно, что именно неправильное обращение с ними могло повлечь взрыв.

Очевидцы поделились жуткими кадрами, на которых пожарные пытаются потушить пожар, а медики – эвакуировать из здания пациентов.

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Иракское управления гражданской обороны заявило, что пожар в больнице уже удалось потушить. Полиция начала расследование, пишет Anadolu Agency.

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