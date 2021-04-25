В Багдаде прогремел взрыв в COVID-больницы: много жертв и раненых – видео
В Багдаде, столице Ирака, прогремел мощный взрыв в больнице с больными коронавирусом. После этого там вспыхнул пожар. По меньшей мере 23 человек погибли, а 40 – пострадали.
Трагический инцидент произошел в ночь против 25 декабря в больнице Ибн аль-Хатиб. Она расположена на юге города. Власти Ирака еще не сообщили официального количества жертв.
Ранее Взрыв на заводе в Индонезии: известно о по меньшей мере 20 пострадавших
В то же время журналист Фарханг Намдаром в своем твиттере сообщил, что число жертв может достигать 62. По словам врачей, на момент пожара в больнице находилось не менее 120 пациентов.
Причины взрыва
По сообщениям местных СМИ, возгорание возникло в результате взрыва не менее 1 кислородного баллона внутри больницы. Это подтвердили несколько врачей.
В соцсетях пишут, что из-за нехватки персонала родственники пациентов часто часто регулируют кислородные баллоны. Вероятно, что именно неправильное обращение с ними могло повлечь взрыв.
Очевидцы поделились жуткими кадрами, на которых пожарные пытаются потушить пожар, а медики – эвакуировать из здания пациентов.
Мощный взрыв и пожар в больнице в Ираке: смотрите видео из соцсетей
Иракское управления гражданской обороны заявило, что пожар в больнице уже удалось потушить. Полиция начала расследование, пишет Anadolu Agency.
Новость дополняется ...
Поделиться новостью