У Багдаді прогримів вибух у COVID-лікарні: багато жертв та поранених – відео
У Багдаді, столиці Іраку, прогримів потужний вибух у лікарні з хворими на коронавірус. Після цього там спалахнула пожежа. Щонайменше 23 людей загинули, а 40 – постраждали.
Джерело:CNN
Трагічний інцидент трапився в ніч проти 25 квітня у лікарні Ібн аль-Хатіб. Вона розташована на півдні міста. Наразі влада Іраку ще не повідомила офіційної кількості жертв.
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Водночас журналіст Фарханг Намдар у своєму твіттері повідомив, що кількість жертв може сягати 62. За словами лікарів, на момент пожежі у лікарні перебувало не менше ніж 120 пацієнтів.
Причини вибуху
За повідомленнями місцевих ЗМІ, займання виникло в результаті вибуху щонайменше 1 кисневого балона всередині лікарні. Це підтвердили кілька лікарів.
У соцмережах пишуть, що через брак персоналу родичі пацієнтів часто з кисневими балонами. Ймовірно, що саме неправильне поводження з ними могло спричинити вибух.
Очевидці поділилися моторошними кадрами, на яких вогнеборці намагаються загасити пожежу, а медики – евакуювати з будівлі пацієнтів.
Потужний вибух та пожежа у лікарні в Іраку: дивіться відео з соцмереж
Іракське управління цивільної оборони заявило, що пожежу у лікарні вже вдалося загасити. Поліція розпочала розслідування, пише Anadolu Agency.
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