В столице Ирака Багдаде в так называемой "зеленой зоне", где размещается диппредставительство США, 19 июля произошли два взрыва. Третья же ракета разорвалась в другом квартале "зеленой зоны".

Обстрел "зеленой зоны" Багдада 19 июля: что известно

Ракеты выпустили из зенитно-ракетных комплексов типа "Катюша". Разорвались они в то время, когда Багдад посетил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

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Место запуска ракет пока установить не удалось. О возможных жертвах атаки или нанесенном материальном ущербе информации также нет.

Заметим, что в середине июня в Ираке неизвестные обстреляли военную авиабазу "Кэмп Таджи", где располагаются силы международной коалиции во главе с США. На территории базы взорвались две российские ракеты "Катюша". О жертвах тогда не сообщали.

Никто так и не взял на себя ответственность за обстрел. Однако иракские военные заявили, что нападение на базу международной коалиции – дело рук тех, кто хочет навредить Ираку.

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