В Багдаде территорию возле посольства США снова обстреляли ракетами: детали
В столице Ирака Багдаде в так называемой "зеленой зоне", где размещается диппредставительство США, 19 июля произошли два взрыва. Третья же ракета разорвалась в другом квартале "зеленой зоны".
Обстрел "зеленой зоны" Багдада 19 июля: что известно
Ракеты выпустили из зенитно-ракетных комплексов типа "Катюша". Разорвались они в то время, когда Багдад посетил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.
Предыдущий инцидент В Багдаде обстреляли "зеленую зону", досталось и посольству США
Место запуска ракет пока установить не удалось. О возможных жертвах атаки или нанесенном материальном ущербе информации также нет.
Заметим, что в середине июня в Ираке неизвестные обстреляли военную авиабазу "Кэмп Таджи", где располагаются силы международной коалиции во главе с США. На территории базы взорвались две российские ракеты "Катюша". О жертвах тогда не сообщали.
Никто так и не взял на себя ответственность за обстрел. Однако иракские военные заявили, что нападение на базу международной коалиции – дело рук тех, кто хочет навредить Ираку.
Конфликт США и Ирака: главное
- Обострение отношений между США и Ираком случилось 3 января, когда американский дрон убил иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
- В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
- Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи пообещал "жестокую месть". И уже 8 января Иран осуществил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке. Тогда погибли 80 человек.
- Кроме того, "зеленую зону" Багдада (там располагаются дипломатические миссии, в частности посольство США) регулярно обстреливают ракетами со стороны Ирана.