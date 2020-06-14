В Ираке российскими ракетами обстреляли базу с военными США
В Ираке неизвестные обстреляли военную авиабазу "Кэмп Таджи", где располагаются силы международной коалиции во главе с США. На территории базы взорвались две российские ракеты "Катюша".
Пока информации о жертвах среди военнослужащих нет. Об этом сообщает телеканал Al Arabia.
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В то же время никто так и не взял на себя ответственность за обстрел. Однако иракские военные заявили, что нападение на базу международной коалиции – дело рук тех, кто хочет навредить Ираку.
Заметим, что военную базу регулярно обстреливают. Последний крупный обстрел произошел 14 марта. Тогда по меньшей мере 10 ракет попали в базу "Лагерь Таджи".
Что известно о базе "Лагерь Таджи"?Она расположена примерно в 20 километрах к северу от столицы Ирака. Там размещаются сотрудники международной коалиции по подготовке и консультированию антитеррористических миссий. Коалицию возглавляют США.
База "Лагерь Таджи", которую обстреляли из ракет: карта
Конфликт США и Ирака: главное
- Обострение отношений между США и Ираком случилось 3 января, когда американский дрон убил иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
- В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
- Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи пообещал "жестокую месть". И уже 8 января Иран осуществил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке. Тогда погибли 80 человек.
- Кроме того, "зеленую зону" Багдада (там располагаются дипломатические миссии, в частности посольство США) регулярно обстреливают ракетами со стороны Ирана.