В Ираке неизвестные обстреляли военную авиабазу "Кэмп Таджи", где располагаются силы международной коалиции во главе с США. На территории базы взорвались две российские ракеты "Катюша".

Пока информации о жертвах среди военнослужащих нет. Об этом сообщает телеканал Al Arabia.

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В то же время никто так и не взял на себя ответственность за обстрел. Однако иракские военные заявили, что нападение на базу международной коалиции – дело рук тех, кто хочет навредить Ираку.

Заметим, что военную базу регулярно обстреливают. Последний крупный обстрел произошел 14 марта. Тогда по меньшей мере 10 ракет попали в базу "Лагерь Таджи".

Что известно о базе "Лагерь Таджи"? Она расположена примерно в 20 километрах к северу от столицы Ирака. Там размещаются сотрудники международной коалиции по подготовке и консультированию антитеррористических миссий. Коалицию возглавляют США.

База "Лагерь Таджи", которую обстреляли из ракет: карта

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