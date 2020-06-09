В Ираке разбился американский военный самолет: видео
В Ираке военный самолет США врезался в бетонную стену при посадке на авиабазу. В результате пострадали 4 американских бойца.
В общем в самолете было 7 членов экипажа и еще 26 пассажиров. Об этом пишет Rudaw со ссылкой на представителя коалиционных сил Майлса Кейггинса.
К слову Поймали Кардаша: в Ираке якобы задержали лидера "Исламского государства"
После аварии на борту вспыхнуло пламя. Впрочем, его удалось вовремя потушить. Ведется следствие, которое установит все обстоятельства инцидента.
В Ираке разбился американский самолет: смотрите видео Maps & Conflicts Database
Сегодня американские военные находятся на военной базе в Таджи. Там они тренируются и консультируют местных солдат в борьбе против террористической группировки "Исламское государство".
Конфликт между США и Ираком: что известно
- Конфликт начался 3 января, когда США нанесли ракетный удар в Багдаде, в результате которого убили иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
- В США авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". А приказ о ликвидации Сулеймани лично отдал президент США Дональд Трамп.
- В результате духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи сказал, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".