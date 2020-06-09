В Ираке военный самолет США врезался в бетонную стену при посадке на авиабазу. В результате пострадали 4 американских бойца.

В общем в самолете было 7 членов экипажа и еще 26 пассажиров. Об этом пишет Rudaw со ссылкой на представителя коалиционных сил Майлса Кейггинса.

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После аварии на борту вспыхнуло пламя. Впрочем, его удалось вовремя потушить. Ведется следствие, которое установит все обстоятельства инцидента.

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Сегодня американские военные находятся на военной базе в Таджи. Там они тренируются и консультируют местных солдат в борьбе против террористической группировки "Исламское государство".

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