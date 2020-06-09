В Іраку розбився американський військовий літак: відео
В Іраку військовий літак США врізався в бетонну стіну під час посадки на авіабазу. В результаті, постраждали 4 американських бійця.
Загалом, в літаку було 7 членів екіпажу та ще 26 пасажирів. Про це пише Rudaw із посиланням на речника коаліційних сил Майлса Кейггінса.
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Після аварії на борту спалахнуло полум'я. Втім, його вдалося вчасно загасити. Наразі триває слідство, яке встановить всі обставини інциденту.
В Іраку розбився американський літак: дивіться відео Maps & Conflicts Database
Сьогодні американські військові перебувають на військовій базі у Таджі. Там вони тренуються та надають поради місцевим солдатам у боротьбі проти терористичного угрупування "Ісламська держава".
Конфлікт між США та Іраком: що відомо
- Конфлікт почався 3 січня, коли США завдали ракетного удару в Багдаді, внаслідок якого убили іранського генерала Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.
- У США авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". А наказ про ліквідацію Сулеймані особисто віддав президент США Дональд Трамп.
- В результаті, духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї сказав, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".