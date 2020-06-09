В Іраку військовий літак США врізався в бетонну стіну під час посадки на авіабазу. В результаті, постраждали 4 американських бійця.

Загалом, в літаку було 7 членів екіпажу та ще 26 пасажирів. Про це пише Rudaw із посиланням на речника коаліційних сил Майлса Кейггінса.

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Після аварії на борту спалахнуло полум'я. Втім, його вдалося вчасно загасити. Наразі триває слідство, яке встановить всі обставини інциденту.

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Сьогодні американські військові перебувають на військовій базі у Таджі. Там вони тренуються та надають поради місцевим солдатам у боротьбі проти терористичного угрупування "Ісламська держава".

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