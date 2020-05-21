Спіймали Кардаша: в Іраку начебто затримали лідера "Ісламської держави"

Розвідка Іраку затримала ймовірного ватажка "Ісламської держави". Мовиться про Абдаллу Кардаша, який начебто замінив на цій "посаді" вбитого американцями у 2019 році Абу Бакра аль-Багдаді.

Затримали "лідера ІДІЛ" або "кандидата в лідери ІДІЛ"

Національна розвідка Іраку, як пишуть в INA ("Іракське агентство новин"), затримала ймовірного лідера терористичної організації "Ісламська держава".

До слова, 18 травня Україна екстрадувала до Грузії одного з ключових ватажків "ІДІЛ"

Абдалла Кардаш начебто замінив вбитого Абу Бакра аль-Багдаді, однак є й інші версії – що він лише був одним із кандидатів на лідерство

Згодом у місцевих ЗМІ з'явилися фото затримання та затриманого



Фото із затримання Кардаша / Твіттер IraqiSecurity

المخابرات العراقية تنجح في القبض على خليفة #البغدادي.. وتكشف عن إجراء هامhttps://t.co/6KPrL6p34v — أخبار السعودية 24 (@24ksanews) May 20, 2020

Чи дійсно Кардаш – лідер "Ісламської держави"

У лютому 2019 року, нагадаємо, США провели чотиригодинну спецоперацію в Сирії для ліквідації лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Президент США Дональд Трамп тоді особисто повідомив, що операція була успішною. Тіло аль-Багдаді поховали в морі, щоб могила терориста не стала місцем паломництва.

Згодом з різних джерел лунала інформація, що новим лідером "Ісламської держави" став Абдалла Кардаш. Він був генералом армії Саддама Хусейна та близьким другом аль-Багдаді, а також особисто займався підбором та навчанням терористів-смертників.

а також особисто займався підбором та навчанням терористів-смертників. Зважаючи на його розум (має прізвисько "Професор") та безпосередню участь у терористичних операціях (інше прізвисько – "Руйнівник"), кандидатура Кардаша виглядала начебто "гідною".

Однак невдовзі з'явилися відомості, що насправді "Ісламською державою" керує інша людина – Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайші. А от роль Кардаша в організації незрозуміла. Ба більше, ще з 2017 року часто писали про його ймовірну загибель.

Тож чи дійсно затримали саме Кардаша та чи саме він керує "Ісламською державою" – поки не відомо.