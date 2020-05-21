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Спіймали Кардаша: в Іраку начебто затримали лідера "Ісламської держави"

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В Іраку затримали ймовірного лідера Ісламської держави
В Іраку затримали ймовірного лідера "Ісламської держави" / Твіттер IraqiSecurity

Розвідка Іраку затримала ймовірного ватажка "Ісламської держави". Мовиться про Абдаллу Кардаша, який начебто замінив на цій "посаді" вбитого американцями у 2019 році Абу Бакра аль-Багдаді.

Затримали "лідера ІДІЛ" або "кандидата в лідери ІДІЛ"

Національна розвідка Іраку, як пишуть в INA ("Іракське агентство новин"), затримала ймовірного лідера терористичної організації "Ісламська держава". 

Абдалла Кардаш начебто замінив вбитого Абу Бакра аль-Багдаді, однак є й інші версії – що він лише був одним із кандидатів на лідерство

Згодом у місцевих ЗМІ з'явилися фото затримання та затриманого

Затримання Кардаша
Фото із затримання Кардаша / Твіттер IraqiSecurity

Чи дійсно Кардаш – лідер "Ісламської держави"

  • У лютому 2019 року, нагадаємо, США провели чотиригодинну спецоперацію в Сирії для ліквідації лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Президент США Дональд Трамп тоді особисто повідомив, що операція була успішною. Тіло аль-Багдаді поховали в морі, щоб могила терориста не стала місцем паломництва.
  • Згодом з різних джерел лунала інформація, що новим лідером "Ісламської держави" став Абдалла Кардаш. Він був генералом армії Саддама Хусейна та близьким другом аль-Багдаді, а також особисто займався підбором та навчанням терористів-смертників.
  • Зважаючи на його розум (має прізвисько "Професор") та безпосередню участь у терористичних операціях (інше прізвисько – "Руйнівник"), кандидатура Кардаша виглядала начебто "гідною".
  • Однак невдовзі з'явилися відомості, що насправді "Ісламською державою" керує інша людина – Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайші. А от роль Кардаша в організації незрозуміла. Ба більше, ще з 2017 року часто писали про його ймовірну загибель.

Тож чи дійсно затримали саме Кардаша та чи саме він керує "Ісламською державою" – поки не відомо.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Близький Схід Ірак Тероризм Ісламська держава
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