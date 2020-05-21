Спіймали Кардаша: в Іраку начебто затримали лідера "Ісламської держави"
Розвідка Іраку затримала ймовірного ватажка "Ісламської держави". Мовиться про Абдаллу Кардаша, який начебто замінив на цій "посаді" вбитого американцями у 2019 році Абу Бакра аль-Багдаді.
Затримали "лідера ІДІЛ" або "кандидата в лідери ІДІЛ"
Національна розвідка Іраку, як пишуть в INA ("Іракське агентство новин"), затримала ймовірного лідера терористичної організації "Ісламська держава".
До слова, 18 травня Україна екстрадувала до Грузії одного з ключових ватажків "ІДІЛ"
Абдалла Кардаш начебто замінив вбитого Абу Бакра аль-Багдаді, однак є й інші версії – що він лише був одним із кандидатів на лідерство
Згодом у місцевих ЗМІ з'явилися фото затримання та затриманого
Фото із затримання Кардаша / Твіттер IraqiSecurity
Чи дійсно Кардаш – лідер "Ісламської держави"
- У лютому 2019 року, нагадаємо, США провели чотиригодинну спецоперацію в Сирії для ліквідації лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Президент США Дональд Трамп тоді особисто повідомив, що операція була успішною. Тіло аль-Багдаді поховали в морі, щоб могила терориста не стала місцем паломництва.
- Згодом з різних джерел лунала інформація, що новим лідером "Ісламської держави" став Абдалла Кардаш. Він був генералом армії Саддама Хусейна та близьким другом аль-Багдаді, а також особисто займався підбором та навчанням терористів-смертників.
- Зважаючи на його розум (має прізвисько "Професор") та безпосередню участь у терористичних операціях (інше прізвисько – "Руйнівник"), кандидатура Кардаша виглядала начебто "гідною".
- Однак невдовзі з'явилися відомості, що насправді "Ісламською державою" керує інша людина – Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайші. А от роль Кардаша в організації незрозуміла. Ба більше, ще з 2017 року часто писали про його ймовірну загибель.
Тож чи дійсно затримали саме Кардаша та чи саме він керує "Ісламською державою" – поки не відомо.