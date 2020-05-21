Поймали Кардаша: в Ираке якобы задержали лидера "Исламского государства"

Разведка Ирака задержала вероятного главаря "Исламского государства". Говорится об Абдалле Кардаше, который якобы сменил на этом "посту" убитого американцами в 2019 году Абу Бакра аль-Багдади.

Задержали "лидера ИДИЛ" или "кандидата в лидеры ИДИЛ"

Национальная разведка Ирака, как пишут в INA ("Иракское агентство новостей"), задержала вероятного лидера террористической организации "Исламское государство".

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Абдалла Кардаш якобы заменил убитого Абу Бакра аль-Багдади, однако есть и другие версии – что он только был одним из кандидатов на лидерство.

Впоследствии в местных СМИ появились фото задержания и задержанного



Фото с задержания Кардаша / Твиттер IraqiSecurity

Иракской разведке удается захватить Халифу # Аль-Багдади .. и раскрывает важную акцию https://t.co/6KPrL6p34v - Новости Саудовской Аравии 24 (@ 24ksanews) 20 мая 2020

Действительно ли Кардаш – лидер "Исламского государства"

В феврале 2019 года, напомним, США провели четырехчасовую спецоперацию в Сирии для ликвидации лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

Президент США Дональд Трамп тогда лично сообщил, что операция была успешной. Тело аль-Багдади похоронили в море, чтобы могила террориста не стала местом паломничества.

Впоследствии из разных источников звучала информация, что новым лидером "Исламского государства" стал Абдалла Кардаш. Он был генералом армии Саддама Хусейна и близким другом аль-Багдади, а также лично занимался подбором и обучением террористов-смертников.

Учитывая его ум (имеет прозвище " Профессор ") и непосредственное участие в террористических операциях (другое прозвище – " Разрушитель "), кандидатура Кардаш выглядела "достойной".