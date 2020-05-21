Поймали Кардаша: в Ираке якобы задержали лидера "Исламского государства"
Разведка Ирака задержала вероятного главаря "Исламского государства". Говорится об Абдалле Кардаше, который якобы сменил на этом "посту" убитого американцами в 2019 году Абу Бакра аль-Багдади.
Задержали "лидера ИДИЛ" или "кандидата в лидеры ИДИЛ"
Национальная разведка Ирака, как пишут в INA ("Иракское агентство новостей"), задержала вероятного лидера террористической организации "Исламское государство".
Абдалла Кардаш якобы заменил убитого Абу Бакра аль-Багдади, однако есть и другие версии – что он только был одним из кандидатов на лидерство.
Впоследствии в местных СМИ появились фото задержания и задержанного
Фото с задержания Кардаша / Твиттер IraqiSecurity
Действительно ли Кардаш – лидер "Исламского государства"
- В феврале 2019 года, напомним, США провели четырехчасовую спецоперацию в Сирии для ликвидации лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.
- Президент США Дональд Трамп тогда лично сообщил, что операция была успешной. Тело аль-Багдади похоронили в море, чтобы могила террориста не стала местом паломничества.
- Впоследствии из разных источников звучала информация, что новым лидером "Исламского государства" стал Абдалла Кардаш. Он был генералом армии Саддама Хусейна и близким другом аль-Багдади, а также лично занимался подбором и обучением террористов-смертников.
- Учитывая его ум (имеет прозвище "Профессор") и непосредственное участие в террористических операциях (другое прозвище – "Разрушитель"), кандидатура Кардаш выглядела "достойной".
- Однако вскоре появились сведения, что на самом деле "Исламским государством" руководит другой человек – Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши. А вот роль Кардаша в организации неясна. Более того, еще с 2017 года часто писали о его вероятной гибели.
- Поэтому действительно ли задержали именно Кардаша и он ли руководит "Исламским государством" – пока не известно.