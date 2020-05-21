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Поймали Кардаша: в Ираке якобы задержали лидера "Исламского государства"

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В Ираке задержали предполагаемого лидера Исламского государства
В Ираке задержали предполагаемого лидера "Исламского государства" / Твиттер IraqiSecurity

Разведка Ирака задержала вероятного главаря "Исламского государства". Говорится об Абдалле Кардаше, который якобы сменил на этом "посту" убитого американцами в 2019 году Абу Бакра аль-Багдади.

Задержали "лидера ИДИЛ" или "кандидата в лидеры ИДИЛ"

Национальная разведка Ирака, как пишут в INA ("Иракское агентство новостей"), задержала вероятного лидера террористической организации "Исламское государство". 

Абдалла Кардаш якобы заменил убитого Абу Бакра аль-Багдади, однако есть и другие версии – что он только был одним из кандидатов на лидерство.

Впоследствии в местных СМИ появились фото задержания и задержанного

задержание Кардаш
Фото с задержания Кардаша / Твиттер IraqiSecurity

Действительно ли Кардаш – лидер "Исламского государства"

  • В феврале 2019 года, напомним, США провели четырехчасовую спецоперацию в Сирии для ликвидации лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.
  • Президент США Дональд Трамп тогда лично сообщил, что операция была успешной. Тело аль-Багдади похоронили в море, чтобы могила террориста не стала местом паломничества.
  • Впоследствии из разных источников звучала информация, что новым лидером "Исламского государства" стал Абдалла Кардаш. Он был генералом армии Саддама Хусейна и близким другом аль-Багдади, а также лично занимался подбором и обучением террористов-смертников.
  • Учитывая его ум (имеет прозвище "Профессор") и непосредственное участие в террористических операциях (другое прозвище – "Разрушитель"), кандидатура Кардаш выглядела "достойной".
  • Однако вскоре появились сведения, что на самом деле "Исламским государством" руководит другой человек – Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши. А вот роль Кардаша в организации неясна. Более того, еще с 2017 года часто писали о его вероятной гибели.
  • Поэтому действительно ли задержали именно Кардаша и он ли руководит "Исламским государством" – пока не известно.
Автор: Олесь Друкач
Теги: Ближний Восток Ирак Терроризм Исламское государство
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