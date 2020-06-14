В Іраку невідомі обстріляли військову авіабазу "Кемп Таджи", де розташовуються сили міжнародної коаліції на чолі із США. На території бази вибухнули дві російські ракети "Катюша".

Наразі інформації про жертви серед військовослужбовців немає. Про це повідомляє телеканал Al Arabia.

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Водночас ніхто так і не взяв на себе відповідальність за обстріл. Однак іракські військові заявили, що напад на базу міжнародної коаліції – справа рук тих, хто хоче нашкодити Іраку.

Зауважимо, що військову базу регулярно обстрілюють. Останній великий обстріл трапився 14 березня. Тоді щонайменше 10 ракет влучили у базу "Табір Таджі".

Що відомо про базу "Табір Таджі"? Вона розташована приблизно за 20 кілометрів на північ від столиці Іраку. Там розміщуються співробітники Міжнародної коаліції з підготовки та консультування антитерористичних місій. Коаліцію очолюють США.

База "Табір Таджі", яку обстріляли з ракет: карта

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